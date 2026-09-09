Guardá los bulbos en la heladera: el secreto para tener tulipanes de hasta 25 centímetros en primavera

Con la llegada de la primavera y los días más cálidos, los espacios exteriores como balcones, patios y jardines cobran un protagonismo especial. Entre las flores más elegidas para decorar el hogar destacan los tulipanes, destacados por sus colores vibrantes y su elegancia. Sin embargo, lograr que florezcan fuertes y erguidos en climas templados tiene un secreto fundamental: la vernalización o tratamiento de frío.