Por qué todos aconsejan lavarse los pies con limón y agua tibia

El clásico remedio casero para refrescar y desinfectar los pies combina la acción limpiadora del limón con el efecto relajante del agua tibia.

Tras una larga jornada con calzado cerrado, la acumulación de humedad y transpiración suele generar pesadez e hiperhidrosis. Un baño de pies con agua tibia y jugo de limón es una alternativa práctica para intensificar la higiene diaria.

Beneficios principales del baño de pies con limón La fragancia cítrica sustituye de forma natural los olores fuertes producidos por el encierro. Además, la temperatura del agua ablanda la capa córnea, lo que facilita la remoción de asperezas y suciedad.

El aroma del limón combate los olores fuertes. Asimismo, el remojo contribuye al descanso y a la relajación muscular después de muchas horas de pie. También ayuda a retirar los restos de sudor acumulados a lo largo del día.

Clave para combatir el olor residual El ambiente cálido y húmedo dentro de las medias fomenta la proliferación de bacterias responsables del mal olor. Si bien la acidez y el perfume del limón aportan frescura, es indispensable secar minuciosamente la zona para evitar la humedad persistente tras el lavado.