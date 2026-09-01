Para qué sirve y por qué recomiendan poner cáscara de limón en la bacha de la cocina

Aprovechar las cáscaras de limón tras utilizar la fruta es un método casero sencillo para neutralizar los malos olores en la bacha de la cocina . Al entrar en contacto con el agua, los aceites esenciales liberan su fragancia característica.

De esa manera, se logra contrarrestar el olor acumulado por la humedad , la grasa y los restos de comida.

En primer lugar, enjuagar previamente la cáscara para eliminar cualquier resto de pulpa. Colocar uno o varios trozos pequeños directamente en el desagüe.

Después, dejar correr el agua para activar la liberación de los compuestos aromáticos y retirar los restos después de un tiempo para evitar que la acumulación orgánica genere una obstrucción.

Se aconseja incorporar este hábito una vez por semana para prevenir olores persistentes sin necesidad de hacerlo a diario.

Aunque el ácido cítrico cuenta con propiedades desincrustantes, esta técnica no reemplaza la limpieza habitual ni sirve para destapar cañerías obstruidas.