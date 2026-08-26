Limón y pasta de dientes: el truco para dejar el tambor del lavarropas impecable

El uso constante del lavarropas genera una acumulación imperceptible de sarro, restos de jabón , humedad y suciedad en el tambor, provocando olores desagradables que pueden pasar a la ropa. Es por eso que se puede realizar una limpieza profunda específica.

Para solucionar este problema, la especialista en higiene del hogar, Tamara Ramos, reveló un método económico y natural que combina limón con pasta de dientes .

Esta combinación potencia las propiedades de ambos elementos para una limpieza profunda sin dañar el aparato. El limón aporta ácido cítrico, ideal para cortar la grasa acumulada, disolver depósitos de cal y neutralizar aromas indeseados.

Mientras que la pasta de dientes funciona como un abrasivo suave que desimpregna los residuos adheridos al metal sin rayarlo.

Para la aplicación, colocar una pequeña porción de pasta de dientes sobre la superficie de medio limón . Frotar la mezcla directamente sobre las paredes internas del tambor y las zonas críticas donde se junta suciedad.

Después dejar actuar unos minutos para que el ácido ablande los residuos y luego retirar con un paño húmedo o ejecutar un ciclo de enjuague rápido.

Antes de aplicar cualquier limpiador casero, se aconseja realizar una prueba en un área pequeña y revisar el manual del fabricante.