El truco del limón y la pasta de dientes para limpiar el tambor del lavarropas

El mal olor en la ropa puede ser un problema común, pero la limpieza del tambor del lavarropas con limón y pasta dental ofrece una solución.

La acumulación de residuos de detergente, suavizante y humedad en el tambor del lavarropas genera un problema común: la aparición de mal olor en la ropa recién lavada. Para solucionar este problema existe un truco casero con limón y pasta dental.

En el caso del limón, su acidez natural desinfecta y neutraliza los olores indeseados acumulados por la humedad. Mientras que la pasta dental aporta un pulido suave gracias a sus componentes abrasivos ligeros, eliminando la película de jabón adherida a las paredes del tambor.

Paso a paso para la limpieza del tambor del lavarropas En primer lugar, cortar un limón por la mitad y aplicar una dosis generosa de dentífrico sobre la pulpa de ambas partes.

Adiós al mal olor usando limón. Después colocar las dos mitades directamente dentro del tambor vacío. Programar un lavado corto de aproximadamente media hora con agua fría.

Al finalizar el programa, la combinación de ambos elementos elimina los restos incrustados y deja un aroma a limpio en el interior del electrodoméstico, previniendo que la suciedad acumulada se traslade a las prendas en los siguientes lavados.