La prueba de la gallina herida: el ejercicio del examen PISA que podés hacer en 5 minutos para medir tu lectura

Para medir la comprensión lectora, el examen PISA propone un escenario interactivo que simula la consulta de un usuario en un foro especializado sobre aves.

Te presentamos un ejercicio del examen PISA del 2018.

El Examen PISA es un examen internacional que mide las habilidades de estudiantes de 15 años en lectura, matemáticas y ciencias. Lejos de memorizar datos, esta prueba evalúa cómo los alumnos aplican sus conocimientos para resolver problemas de la vida cotidiana, sirviendo como parámetro global sobre la calidad del sistema educativo de cada país.

Para poner a prueba a los adultos, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa de España liberó una serie de ejercicios interactivos correspondientes a ediciones anteriores. En la categoría de Comprensión Lectora, uno de los ejercicios más emblemáticos es el "Foro sobre aves".

El desafío comienza con una situación cotidiana: "Fuiste a visitar a unos parientes que se mudaron a una granja para criar gallinas. Al preguntarle a tu tía cómo aprendió el oficio, ella responde: 'Hablamos con mucha gente y usamos internet. Hay un foro sobre la salud de las aves que me ayudó mucho cuando una de mis gallinas se lastimó una pata. Te voy a mostrar la conversación'."

A partir de allí, el usuario observa un foro digital ficticio donde la usuaria Inma_88 consulta si es seguro darle aspirina a su gallina herida, desencadenando una serie de respuestas de otros miembros (NuriaB79, Mónica, Ofertas_Aviarias, Francisco).

Captura de pantalla de la primera parte del Foro sobre aves. Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes de España Las 7 preguntas del examen PISA: ¿podés responderlas? En la imagen anterior se presenta el texto para responder las primeras 2 preguntas.