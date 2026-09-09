La prueba de la gallina herida: el ejercicio del examen PISA que podés hacer en 5 minutos para medir tu lectura
Para medir la comprensión lectora, el examen PISA propone un escenario interactivo que simula la consulta de un usuario en un foro especializado sobre aves.
El Examen PISA es un examen internacional que mide las habilidades de estudiantes de 15 años en lectura, matemáticas y ciencias. Lejos de memorizar datos, esta prueba evalúa cómo los alumnos aplican sus conocimientos para resolver problemas de la vida cotidiana, sirviendo como parámetro global sobre la calidad del sistema educativo de cada país.
Para poner a prueba a los adultos, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa de España liberó una serie de ejercicios interactivos correspondientes a ediciones anteriores. En la categoría de Comprensión Lectora, uno de los ejercicios más emblemáticos es el "Foro sobre aves".
El desafío comienza con una situación cotidiana: "Fuiste a visitar a unos parientes que se mudaron a una granja para criar gallinas. Al preguntarle a tu tía cómo aprendió el oficio, ella responde: 'Hablamos con mucha gente y usamos internet. Hay un foro sobre la salud de las aves que me ayudó mucho cuando una de mis gallinas se lastimó una pata. Te voy a mostrar la conversación'."
A partir de allí, el usuario observa un foro digital ficticio donde la usuaria Inma_88 consulta si es seguro darle aspirina a su gallina herida, desencadenando una serie de respuestas de otros miembros (NuriaB79, Mónica, Ofertas_Aviarias, Francisco).
Las 7 preguntas del examen PISA: ¿podés responderlas?
En la imagen anterior se presenta el texto para responder las primeras 2 preguntas.
- Primera pregunta: ¿Qué quiere saber Inma_88?. El estudiante debe comprender el significado literal del mensaje y parafrasear la consulta inicial. No se trata de una simple búsqueda de datos directos, sino de conectar el sentido del texto con las opciones.
- Segunda pregunta: ¿Por qué Inma_88 decide publicar su pregunta en un foro de Internet?. Exige ir más allá de lo literal ("no puedo ir al veterinario hasta el lunes y no atiende el teléfono"). El alumno debe deducir que, ante el sufrimiento del animal y la falta de atención profesional inmediata, recurre a la comunidad virtual.
- Tercera pregunta: Identificar qué recomendaciones son relevantes para el tema de Inma_88
- Cuarta pregunta: ¿Quién ha tenido una buena experiencia al sar aspirina a una gallina herida?. La consgina evalúa la capacidad de ubicar un testimonio específico dentro de un hilo de conversación de múltiples autores.
- Quinta pregunta: ¿Por qué responde "Ofertas_Aviarias" a la publicación de Inma_88? y ofrece las opciones: A) Para promocionar un negocio, B) Para responder la pregunta, C) Para contribuir al consejo de Mónica, D) Para demostrar conocimientos. Aquí se mide la capacidad de realizar inferencias del alumno.
- Sexta pregunta: ¿Quién publicó la respuesta más fiable a la pregunta de Inma_88? y se ofrecen las siguientes opciones: NuriaB79, Mónica, Ofertas_Aviarias o Francisco (con justificación)
- Séptima pregunta: ¿Por qué Francisco no puede darle a Inma_88 la dosis exacta de aspirina?
Respuestas correctas del examen PISA
- Pregunta 1: Opción A ("Si se le puede dar aspirina a una gallina herida")
- Pregunta 2:Opción C (Busca una respuesta rápida fuera de horario).
- Pregunta 3: Opciones 1, 2 y 5.
- Pregunta 4: Opción C (Mónica).
- Pregunta 5: Opción A ("Para promocionar un negocio").
- Pregunta 6: Puede seleccionar cualquier opción fundamentada, excepto Ofertas_Aviarias.
- Pregunta 7: "Porque no se proporcionó ni se conoce el peso o tamaño exacto de la gallina".
Para realizar más ejercicios podés ingresar al siguiente link.