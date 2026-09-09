La megaestructura que Reino Unido construye bajo tierra y tendrá más de 4 kilómetros de túneles
La megaestructura cruzará por debajo del río Támesis y necesitará una tuneladora de 120 metros de largo, considerada la más grande que se haya utilizado en Europa.
Reino Unido avanza con una de las obras de infraestructura más ambiciosas de los próximos años. Se trata del Lower Thames Crossing, una megaestructura que permitirá cruzar por debajo del río Támesis mediante dos enormes túneles y que busca aliviar uno de los puntos más congestionados de la red vial británica.
El proyecto conectará Kent y Essex, al este de Londres, a través de una nueva ruta de aproximadamente 23 kilómetros. La parte más impactante de la obra estará bajo tierra: dos túneles paralelos de más de cuatro kilómetros que pasarán por debajo del Támesis y tendrán espacio para tres carriles de circulación en cada sentido.
Una vez terminados, serán los túneles carreteros más largos del Reino Unido. En algunos sectores, la excavación llegará a unos 60 metros de profundidad, atravesando terrenos de distinta composición y zonas sometidas a una elevada presión de agua.
Una megaestructura pensada para aliviar el tránsito
El Lower Thames Crossing fue diseñado como una alternativa al actual cruce de Dartford, uno de los principales cuellos de botella de esa zona del país. Según las previsiones oficiales, la nueva conexión aumentará de manera considerable la capacidad para atravesar el Támesis al este de Londres.
La megaestructura incluirá, además de los túneles, nuevos tramos de autopista, enlaces viales, puentes y conexiones con rutas ya existentes. De esta manera, el proyecto no se limita al paso bajo el río, sino que supone una transformación mucho más amplia de la red de transporte entre ambos lados del Támesis.
Las obras preliminares comenzaron durante 2026, con tareas de preparación del terreno, accesos, estudios ambientales y trabajos vinculados a servicios e infraestructura existente. La excavación de los túneles está prevista para una etapa posterior del proyecto.
La gigantesca máquina que perforará bajo el Támesis
Para construir los túneles será necesaria una tuneladora especialmente diseñada para este proyecto. La máquina tendrá unos 120 metros de largo, 16,4 metros de diámetro y un peso superior a las 5.000 toneladas.
Por sus dimensiones, será la tuneladora más grande utilizada hasta ahora en Europa. Tendrá capacidad para trabajar en terrenos con diferentes características y soportar las condiciones de presión que encontrará durante la perforación bajo el río.
Una de las particularidades del proyecto es que se utilizará una sola tuneladora para excavar los dos túneles. Cuando termine el primero, la máquina será girada y preparada nuevamente para iniciar la segunda perforación. La llegada de la máquina al lugar de las obras también será un operativo de gran escala: será transportada por partes, trasladada por vía marítima y ensamblada antes de comenzar a trabajar.
El objetivo es que el Lower Thames Crossing entre en funcionamiento durante la próxima década y se convierta en una de las principales nuevas conexiones viales del Reino Unido.