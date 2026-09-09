Cómo ahuyentar de forma natural moscas y cucarachas con la llegada del calor

Si ves moscas o cucarachas en casa debes probar esta solución natural. Mantén las plagas lejos y más con la llegada del calor.

Nadie quiere moscas ni cucarachas en casa. Lidiar con estos bichos arruina la tranquilidad. La buena noticia es que puedes echarlos usando ingredientes que ya tienes guardados en la cocina.

Remedios caseros sencillos para alejar las plagas Para espantar a las moscas solo necesitas aprovechar el olor de ciertos ingredientes. Coloca varias hojas frescas de albahaca en pequeños recipientes repartidos por las mesas y repisas. El aroma que suelta esta planta resulta insoportable para los insectos voladores.

Dile adiós a las moscas con este repelente casero Las moscas pueden ser muy molestas. Foto: shutterstock Otra opción es repartir clavos de olor en cuencos por las zonas donde más rondan. También puedes llenar recipientes con vinagre de manzana cerca de las ventanas o accesos principales. Estos olores fuertes crean una barrera invisible que las mantiene alejadas de inmediato.

Frenar a las cucarachas requiere un truco fácil de preparar. Mezcla en partes iguales bicarbonato de sodio con azúcar blanca dentro de un plato seco. El azúcar funciona como un cebo perfecto mientras el bicarbonato se encarga de eliminarlas.