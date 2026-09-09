El Reino Unido le advierte a Javier Milei que no dudarán en defender las Malvinas tras los reclamos de Argentina

Ante la Cámara de los Comunes, el primer ministro Andy Burnham respondió a las recientes iniciativas de Javier Milei sobre la soberanía de Malvinas.

La disputa diplomática entre la Argentina y el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas sumó este miércoles un duro capítulo de tensión internacional. El primer ministro británico, Andy Burnham, lanzó una advertencia categórica desde el parlamento del Reino Unido en respuesta a las recientes acciones y reclamos impulsados por la administración del presidente Javier Milei: “Vamos a ser implacables a la hora de defenderlas”.

La ratificación de la postura británica en el Parlamento Durante el debate en la Cámara de los Comunes, el líder del gobernante Partido Laborista dejó en claro la postura firme de Downing Street en materia geopolítica. Aunque Burnham evitó nombrar directamente a Milei o a la Argentina en sus intervenciones, ratificó de forma contundente la doctrina del principio de autodeterminación de los habitantes del archipiélago: “Siempre respetaremos los derechos de los habitantes de las Malvinas que decidieron ser británicos”.

EFE La exposición del premier fue respaldada previamente por la secretaria de Estado para el Desarrollo Internacional, Kirsty McNeill, quien remarcó ante el cuerpo legislativo que “no hay duda” sobre la titularidad territorial de Londres ni sobre el compromiso inquebrantable con los derechos democráticos de los isleños.

La presión de la oposición conservadora sobre la soberanía Presidente Javier Milei. Juan Mateo Aberastain/Mdz La intervención del jefe de Gobierno británico se produjo como respuesta a un duro planteo de la líder de la oposición conservadora, Kemi Badenoch, quien cuestionó las pretensiones de la Casa Rosada y exigió una postura inflexible a la administración laborista.