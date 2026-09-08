Pruebas PISA: Mendoza cayó en las tres áreas y Lectura tuvo el mayor retroceso

En Mendoza, la Dirección General de Escuelas informó que la provincia registró desempeños superiores al promedio de Argentina en Ciencias y Matemática. Sin embargo, si se comparan los resultados con 2022, Mendoza bajó su rendimiento en las tres áreas evaluadas.

El mayor retroceso entre los estudiantes mendocinos se registró en Lectura : mientras que en 2022 la provincia alcanzó los 402 puntos, en 2025 bajó a 385.

Las pruebas PISA evalúan a estudiantes de 15 años de distintos países y economías. A través de esta evaluación no solo se mide el contenido aprendido, sino también cómo los estudiantes aplican esos conocimientos para resolver problemas de la vida cotidiana. Para obtener resultados representativos a nivel local, desde 2022 Mendoza participa como región adjudicada, al igual que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Córdoba.

Tal como indicaron desde la cartera que conduce Tadeo García Zalazar, Mendoza registró desempeños superiores al promedio de Argentina en Ciencias y Matemática. "En un contexto nacional y regional atravesado por desafíos complejos, estos indicadores posicionan a Mendoza en un lugar de recuperación pedagógica", señalaron en el comunicado emitido por la DGE.

"Haber obtenido mejores resultados relativos que el promedio del país demuestra que el esfuerzo de nuestras escuelas y docentes da frutos, pero nos marca sobre todo por dónde tenemos que seguir", afirmó García Zalazar.

No obstante, si se comparan los datos de 2025 con los de 2022, la provincia cayó en las tres áreas evaluadas.

Las pruebas PISA evalúan a estudiantes de 15 años de distintos países y economías. Gobierno de Mendoza

En Ciencias, en la última evaluación Mendoza obtuvo 403 puntos, ubicándose 10 puntos por encima de la media nacional (393). Pero, al compararlo con los datos de 2022, cayó dos puntos, cuando había alcanzado los 405.

En Matemática, donde casi 8 de cada 10 estudiantes argentinos no alcanzan el nivel básico, la provincia llegó a 372 puntos, frente a los 367 del país. Sin embargo, en 2022 Mendoza había obtenido 378 puntos, el mismo resultado que el promedio nacional de ese año.

Lectura registró el mayor retroceso respecto de 2022. Mientras que en ese año la provincia llegó a 402 puntos, en la última edición cayó a 385. Es decir, 17 puntos menos. Además, el resultado de 2025 quedó por debajo del promedio nacional, que fue de 389 puntos.

Las Pruebas PISA 2025 se desarrollaron entre el 8 y el 17 de septiembre de 2025. Mendoza participó como "región adjudicada", condición que garantiza la obtención de datos representativos a nivel provincial. En total, se evaluaron a 2.500 estudiantes de 75 instituciones de gestión estatal y privada.

Argentina, por debajo del promedio regional

Según un informe elaborado por Argentinos por la Educación, Argentina obtuvo 367 puntos en Matemática, 389 en Lectura y 393 en Ciencias. Estos resultados ubicaron al país en los puestos 75°, 62° y 71°, respectivamente, entre los 91 sistemas educativos que participaron de la evaluación internacional.

En el análisis de los 13 países de América Latina que formaron parte de PISA 2025, coordinado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Argentina quedó en el octavo lugar en las tres áreas evaluadas, por debajo de Chile, Uruguay, Costa Rica, México, Brasil, Perú y Colombia.

Argentina participa de las pruebas PISA desde hace más de dos décadas. Al analizar la evolución histórica, el informe señala un deterioro de los resultados en Lectura y Matemática, mientras que en Ciencias los cambios fueron menores.

En Lectura, Argentina pasó de obtener 418 puntos en 2000 a 389 en 2025.

En Matemática, área comparable para el país desde 2006, el puntaje descendió de 381 a 367 puntos, una diferencia considerada estadísticamente significativa.

En Ciencias, en cambio, el resultado mostró mayor estabilidad: Argentina pasó de 391 puntos en 2006 a 393 en 2025.