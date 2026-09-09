¿Conviene limpiar los anteojos con vinagre? Qué recomiendan los fabricantes

Una botella de vinagre suele resolver manchas y restos de grasa en distintas superficies del hogar. Por eso, el producto también se popularizó como una alternativa económica para limpiar anteojos. Sin embargo, los lentes modernos incorporan tratamientos delicados y aplicar una solución casera sin conocer sus características puede producir un resultado inesperado.

La explicación detrás del truco está en el ácido acético, componente capaz de desprender algunas marcas superficiales. Una mezcla diluida podría dejar limpio un vidrio común, pero los anteojos actuales no siempre están fabricados con cristal convencional. Muchos utilizan materiales plásticos y suman capas antirreflejo, filtros ultravioleta, tratamientos fotocromáticos o protección contra rayones.

Aunque algunas recomendaciones domésticas indican mezclar vinagre blanco con agua, los principales fabricantes de lentes no incluyen este producto entre sus métodos habituales de limpieza. La acidez podría comprometer ciertos revestimientos o materiales del marco, especialmente cuando la aplicación se repite con frecuencia.

Eso no significa que una sola limpieza arruine inevitablemente los anteojos, pero sí que existe un riesgo difícil de evaluar sin conocer su composición. Antes de utilizar cualquier preparación casera, conviene revisar las instrucciones de la óptica o consultar al fabricante.

El procedimiento más seguro comienza con agua corriente tibia, nunca caliente. El primer enjuague permite retirar polvo, arena y partículas que podrían rayar la superficie durante el secado. Luego se aplica una pequeña gota de detergente líquido suave, sin lociones ni componentes abrasivos, y se masajean cuidadosamente los cristales y el armazón con los dedos limpios. Finalmente, hay que enjuagar y secar con un paño de microfibra. Este método coincide con las recomendaciones publicadas por ZEISS y HOYA .

El vinagre muchas veces es utilizado para limpiar diferentes superficies. Imagen generada con IA MDZ

Los productos que conviene mantener alejados

Los limpiadores de ventanas, la lavandina, los desinfectantes domésticos y otros productos concentrados pueden deteriorar los tratamientos de los lentes. Tampoco es aconsejable utilizar alcohol sin comprobar previamente que el fabricante lo autoriza. Para una limpieza rápida fuera de casa, la alternativa más prudente es un aerosol formulado específicamente para anteojos.

En los modelos con tornillos o perforaciones, ZEISS aconseja colocar el líquido sobre el paño y no directamente sobre los cristales, para impedir que la humedad alcance componentes sensibles. La ropa, las servilletas y el papel de cocina también deberían evitarse: aunque parezcan suaves, pueden arrastrar partículas y provocar pequeñas marcas.

Hábitos para conservar mejor los anteojos

La limpieza es apenas una parte del cuidado cotidiano. Cuando no se utilizan, los anteojos deberían guardarse en un estuche rígido y limpio. Si quedan apoyados sobre una mesa, los cristales tienen que mirar hacia arriba. También es recomendable quitarlos y colocarlos sujetando ambas patillas, ya que hacerlo con una sola mano puede deformar progresivamente el armazón.

El paño de microfibra debe lavarse periódicamente, sin suavizante, y mantenerse libre de polvo. El calor excesivo, los perfumes y los aerosoles cosméticos también pueden afectar los materiales. Frente a una mancha persistente, lo más seguro es acudir a una óptica en lugar de insistir con vinagre u otras fórmulas domésticas.