Por qué funciona el truco de rociar vinagre blanco en las ventanas

La acumulación constante de marcas de agua, polvo y polución en los ventanales suele resolverse con productos químicos industriales. Sin embargo, el vinagre de alcohol se posiciona como una opción sustentable, económica y respaldada por la ciencia para lograr cristales impecables.

Su bajo pH le otorga al vinagre una potente capacidad para disolver la grasa, descomponer los depósitos minerales del agua dura y neutralizar la suciedad orgánica.

Además, estudios como los de la Universidad de Birmingham destacan sus propiedades antimicrobianas, capaces de inhibir microorganismos en diversas superficies.

Se trata de un producto biodegradable que no emite vapores tóxicos , no requiere enjuague y resulta más accesible económicamente que los limpiadores comerciales.

Hay que tener en cuenta que debe evitarse el contacto directo con marcos de aluminio anodizado, mampostería de piedra natural (como mármol o granito) y ciertas pinturas, ya que la acidez puede erosionarlos.

Paso a paso para aplicarlo

Colocar un paño o papel en el alféizar para absorber los goteos. Luego aplicar vinagre puro sobre manchas difíciles, o diluido en partes iguales con agua para el mantenimiento habitual.

Dejar actuar entre 5 y 10 minutos para que el ácido ablande la suciedad adherida.

Luego, frotar con un paño de microfibra o papel de diario. Para el acabado, realizar pasadas continuas en forma de "S" o movimientos circulares para evitar vetas.

Realizar este procedimiento de limpieza una o dos veces por semana permite mantener las impecables.