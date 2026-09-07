Adiós al mal olor de las toallas: el truco con vinagre blanco que recomiendan para dejarlas impecables

Para eliminar el mal olor y recuperar la suavidad de tus toallas, la experta Laura Giraldo recomienda añadir vinagre blanco al lavado tradicional.

El uso frecuente y la humedad del baño desgastan las toallas e impregnan y hacen que acumulen malos olores. Para eliminarlo y recuperar la suavidad, una especialista recomienda transformar el lavado tradicional y sumarle vinagre blanco con unas gotas de aceite esencial.

Laura Giraldo, creadora de contenido sobre limpieza, sugiere separar las toallas del resto de la ropa y no llenar el tambor, así el agua circula y las fibras se limpian mejor. También se pueden agregar dos tazas de bicarbonato dentro del tambor y el detergente, siempre atendiendo a las indicaciones de los tejidos para no dañarlos.

El truco del vinagre blanco para eliminar el olor Pero el truco estrella es sustituir el suavizante por vinagre blanco y colocarlo en el compartimento para el producto del lavarropas. Se tiene que evitar el exceso del producto para proteger los tejidos y conviene agregar unas gotas de aceite esencial para dejar un olor agradable. Sin embargo, al ser aceite esencial concentrado conviene dosificarlo con moderación y probar en una esquina de las toallas antes de aplicarlo de forma general.

El truco del vinagre para devolver la suavidad a las toallas. Archivo No obstante, para que la limpieza sea efectiva, el secado también es importante. Se aconseja tender al aire libre para eliminar posible olores y bacterias, pero sin dejar al rayo del sol porque podría dañar el tejido y los colores del mismo.