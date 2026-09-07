Adiós al mal olor de las toallas: el truco con vinagre blanco que recomiendan para dejarlas impecables
Para eliminar el mal olor y recuperar la suavidad de tus toallas, la experta Laura Giraldo recomienda añadir vinagre blanco al lavado tradicional.
El uso frecuente y la humedad del baño desgastan las toallas e impregnan y hacen que acumulen malos olores. Para eliminarlo y recuperar la suavidad, una especialista recomienda transformar el lavado tradicional y sumarle vinagre blanco con unas gotas de aceite esencial.
Laura Giraldo, creadora de contenido sobre limpieza, sugiere separar las toallas del resto de la ropa y no llenar el tambor, así el agua circula y las fibras se limpian mejor. También se pueden agregar dos tazas de bicarbonato dentro del tambor y el detergente, siempre atendiendo a las indicaciones de los tejidos para no dañarlos.
El truco del vinagre blanco para eliminar el olor
Pero el truco estrella es sustituir el suavizante por vinagre blanco y colocarlo en el compartimento para el producto del lavarropas. Se tiene que evitar el exceso del producto para proteger los tejidos y conviene agregar unas gotas de aceite esencial para dejar un olor agradable. Sin embargo, al ser aceite esencial concentrado conviene dosificarlo con moderación y probar en una esquina de las toallas antes de aplicarlo de forma general.
No obstante, para que la limpieza sea efectiva, el secado también es importante. Se aconseja tender al aire libre para eliminar posible olores y bacterias, pero sin dejar al rayo del sol porque podría dañar el tejido y los colores del mismo.
Para potenciar la limpieza, se recomienda lavar las toallas una vez por semana, ya que la circulación y acumulación de bacterias puede ser perjudicial para la salud. Sin embargo, esto dependerá del uso y la ventilación del ambiente.