Alerta por Zonda para este martes en Mendoza: qué zonas se verán afectadas y a partir de qué hora
Según el alerta del SMN, las ráfagas podrían alcanzar los 70 Km/h en las zonas de la provincia afectadas.
El Servicio Meteorológico Nacional, a través de su Sistema de Alerta Temprana, emitió una advertencia para este martes 8 de septiembre por viento Zonda en distintas zonas de Mendoza: el sur de Malargüe, además de la precordillera de Las Heras y Luján.
Según el SMN, “el área puede ser afectada por viento Zonda con velocidades entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h”.
Así estará el tiempo este martes en Mendoza
- Viento: viento del norte leve desde las 10 hasta las 18 en la franja Este de la provincia. Viento Zonda débil desde las 12 hasta las 20 en la precordillera Sur, Sur de Malargüe y Malargüe.
- Nubosidad: algo seminublado en la zona Sur del llano provincial durante la tarde, con posibilidad de que esta nubosidad cubra el Valle de Uco. En Alta Montaña se espera cielo seminublado en el sector Norte y posteriormente en el sector Centro. No se observan precipitacionesc
- Alta Montaña: Cielo seminublado en el sector Norte y posteriormente en el sector Centro. No se observan precipitaciones.