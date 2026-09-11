Mendoza se prepara para un viernes más fresco y con lluvias antes de un fuerte descenso

El pronóstico anticipa precipitaciones aisladas en Mendoza, viento sur y una máxima de 19°. El frío se va a intensificar durante el fin de semana.

Las lluvias y el viento sur marcarán este viernes en Mendoza, con una máxima de 19°.

Mendoza se prepara para un viernes con cambios en el tiempo. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, se espera una jornada más fría, con cielo parcialmente nublado y lluvias en diferentes sectores de la provincia. La mínima será de 7° y la máxima de 19°.

Además, rige una alerta amarilla por lluvias para el Valle de Uco, el Este y el Sur de Mendoza. En esas zonas se esperan precipitaciones persistentes, con acumulados de entre 15 y 35 milímetros, aunque esos valores podrían superarse de manera puntual.

En los sectores de mayor altura, las precipitaciones pueden darse en forma de nieve o aguanieve. También se esperan vientos moderados del sur, mientras que en la cordillera continuarán las nevadas.

El Valle de Uco, el Este y el Sur de Mendoza están bajo alerta amarilla por lluvias persistentes. SMN El frío se va a sentir todavía más el sábado. El pronóstico marca una máxima de apenas 7° y una mínima de 1°, con lluvias, lloviznas y posibilidad de nevadas incluso en algunos sectores del llano. Durante la madrugada también habrá vientos algo fuertes del sur.

El frío se va a sentir todavía más el sábado. El pronóstico marca una máxima de apenas 7° y una mínima de 1°, con lluvias, lloviznas y posibilidad de nevadas incluso en algunos sectores del llano. Durante la madrugada también habrá vientos algo fuertes del sur.