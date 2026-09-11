Mendoza se prepara para un viernes más fresco y con lluvias antes de un fuerte descenso
El pronóstico anticipa precipitaciones aisladas en Mendoza, viento sur y una máxima de 19°. El frío se va a intensificar durante el fin de semana.
Mendoza se prepara para un viernes con cambios en el tiempo. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, se espera una jornada más fría, con cielo parcialmente nublado y lluvias en diferentes sectores de la provincia. La mínima será de 7° y la máxima de 19°.
Además, rige una alerta amarilla por lluvias para el Valle de Uco, el Este y el Sur de Mendoza. En esas zonas se esperan precipitaciones persistentes, con acumulados de entre 15 y 35 milímetros, aunque esos valores podrían superarse de manera puntual.
En los sectores de mayor altura, las precipitaciones pueden darse en forma de nieve o aguanieve. También se esperan vientos moderados del sur, mientras que en la cordillera continuarán las nevadas.
El frío se va a sentir todavía más el sábado. El pronóstico marca una máxima de apenas 7° y una mínima de 1°, con lluvias, lloviznas y posibilidad de nevadas incluso en algunos sectores del llano. Durante la madrugada también habrá vientos algo fuertes del sur.
El frío se va a sentir todavía más el sábado. El pronóstico marca una máxima de apenas 7° y una mínima de 1°, con lluvias, lloviznas y posibilidad de nevadas incluso en algunos sectores del llano. Durante la madrugada también habrá vientos algo fuertes del sur.
Para el domingo empezarán a mejorar las condiciones en Mendoza, aunque la mañana será muy fría y podrían registrarse heladas. La mínima bajará hasta 0° y la máxima llegará a 14°, con cielo parcialmente nublado y vientos moderados del noreste.