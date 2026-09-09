Cuáles son los trabajos que la Inteligencia Artificial no puede reemplazar

La Inteligencia Artificial avanza sobre cada vez más tareas del mundo laboral, pero su expansión también modifica el perfil de las competencias que demandan las empresas. Frente a la automatización de procesos, el pensamiento crítico, la empatía, la creatividad, la comunicación, la adaptabilidad, la colaboración y el aprendizaje continuo aparecen como habilidades que mantienen un fuerte componente humano.

Un análisis elaborado por especialistas en reclutamiento y gestión del talento de Randstad señala que estas capacidades adquieren mayor relevancia a medida que la IA amplía su capacidad para procesar información, generar contenidos y resolver tareas complejas.

Andrea Ávila, CEO de Randstad para Argentina, Chile, México y Uruguay, sostuvo que el desafío para los trabajadores no consiste únicamente en incorporar herramientas tecnológicas, sino también en desarrollar capacidades que permitan aportar valor en ámbitos donde la tecnología tiene mayores limitaciones.

“La digitalización y la inteligencia artificial están transformando la manera en que trabajamos y las habilidades que necesitamos para desenvolvernos en el mercado laboral”, afirmó Ávila. Según la ejecutiva, la combinación entre competencias digitales y habilidades humanas será cada vez más importante para sostener la empleabilidad y acompañar la transformación de las organizaciones.