¿Cómo hacer el trend viral que convierte tus fotos en retratos de los años 80?

Las redes sociales se llenaron en los últimos días de imágenes que parecen rescatadas de un viejo álbum familiar. Se trata del nuevo trend de los años 80 , una tendencia que utiliza inteligencia artificial para mostrar cómo se vería una persona si su fotografía hubiera sido tomada cuatro décadas atrás.

La propuesta se hizo especialmente popular en Instagram, donde los usuarios comparten retratos con peinados voluminosos, ropa característica de aquellos años, fondos de estudio y el aspecto ligeramente granulado de las fotografías analógicas. A diferencia de un simple filtro, la inteligencia artificial modifica buena parte de la escena mientras intenta conservar los rasgos de la persona original.

Sumarse al trend es bastante sencillo. El primer paso es elegir una fotografía donde el rostro se vea con claridad y subirla a ChatGPT. Luego hay que pedirle a la inteligencia artificial que transforme la imagen respetando la identidad de la persona, pero cambiando el vestuario, el pelo, la iluminación y la ambientación.

"Transformá esta foto en un retrato realista con estética de los años 80. Mantené intactos los rasgos faciales, la identidad, la expresión y las proporciones de la persona, para que siga siendo claramente reconocible. Adaptá el peinado, la ropa, el maquillaje y la ambientación al estilo típico de esa década. Agregá cabello con volumen, prendas características de los 80 y una pose natural de retrato. Usá un fondo acorde, como un estudio fotográfico clásico o un entorno retro, sin elementos modernos. La imagen debe parecer una fotografía auténtica tomada en los años 80: iluminación de estudio o flash frontal, textura analógica, leve grano de película, colores cálidos o ligeramente deslavados y acabado de foto revelada. Evitá deformar el rostro, suavizarlo en exceso o darle un aspecto moderno. El resultado final debe verse como una foto real rescatada de un álbum familiar de los años 80".

Para hacer el trend solo hay que subir una fotografía y pedirle a ChatGPT que conserve los rasgos mientras modifica el estilo. Pablo Nuñez/IA

Una vez enviada la indicación, ChatGPT genera una nueva versión de la fotografía. Si el resultado no convence, también se le pueden pedir cambios puntuales sin necesidad de empezar desde cero: otro peinado, una ropa diferente, más o menos maquillaje o un escenario distinto.

Los detalles que hacen más realista el trend

El secreto para que el trend quede convincente está en los detalles. En lugar de pedir solamente “una foto de los años 80”, conviene describir la estética deseada y remarcar que no se deben modificar demasiado los rasgos originales.

También se pueden probar variantes más llamativas: una fotografía en una discoteca, un salón de videojuegos, una fiesta o un clásico estudio de retratos. Incluso es posible sumar accesorios propios de la época para conseguir un resultado más exagerado y divertido.

El fenómeno se convirtió rápidamente en una de las tendencias visuales del momento y recuperó una estética marcada por los colores intensos, los peinados grandes y una fotografía muy diferente a la actual. El resultado es una suerte de viaje digital al pasado que muchos usuarios ya están compartiendo en sus perfiles.