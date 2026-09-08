Donald Trump le hizo un pedido directo a Putin para terminar con la guerra en Ucrania

Donald Trump le pidió este martes a Vladímir Putin avanzar hacia un rápido final de la guerra en Ucrania , durante una conversación telefónica en la que ambos mandatarios analizaron las últimas negociaciones impulsadas por Estados Unidos. El presidente ruso, por su parte, negó que Moscú tenga planes hostiles contra Europa y analizó la situación.

Según explicó Yuri Ushakov, asesor de política internacional del Kremlin, Trump manifestó de manera explícita su deseo de que el conflicto termine pronto. Desde Moscú indicaron que el mandatario estadounidense considera que un acuerdo permitiría además avanzar hacia una normalización de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia.

El jefe de la Casa Blanca también habría transmitido su interés en conseguir progresos antes del final de su mandato, previsto para enero de 2029. Putin, en respuesta, planteó cuáles serían, desde la visión rusa, los pasos que Washington podría adoptar para facilitar un cese de las hostilidades.

La conversación fue la primera entre ambos presidentes desde el 4 de julio y tuvo como eje las gestiones realizadas durante el fin de semana por los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner, quienes mantuvieron contactos tanto en Moscú como en Kiev.

De acuerdo con el Kremlin, Trump y Putin evaluaron de manera positiva esas consultas y coincidieron en que los contactos deben continuar. Sin embargo, las negociaciones todavía no produjeron avances concretos para poner fin a una guerra que comenzó hace cuatro años y medio .

Estados Unidos busca reactivar las negociaciones entre Rusia y Ucrania, aunque los ataques se reanudaron después de 72 horas de tregua.

Putin negó planes agresivos de Rusia contra Europa

Durante la llamada, Putin también expuso la situación de la ofensiva rusa y las perspectivas militares de Moscú. En ese contexto, rechazó las versiones sobre una eventual amenaza contra otros países europeos.

"Ni se nos han pasado por la cabeza planes agresivos respecto a Europa", aseguró Ushakov al reproducir la postura planteada por el presidente ruso durante la conversación con Trump.

La declaración se produce en medio de nuevas tensiones entre Rusia y distintos gobiernos europeos. Alemania acusó a Moscú de estar detrás de un incidente con un dron registrado en agosto en el aeropuerto de Leipzig, mientras que Hungría expulsó este martes a diez diplomáticos rusos.

Estados Unidos busca reactivar las negociaciones en Ucrania

Las conversaciones del último fin de semana permitieron reanudar un canal diplomático que llevaba más de seis meses prácticamente paralizado. Los emisarios estadounidenses mantuvieron reuniones con Putin y con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, aunque hasta el momento no se alcanzó un acuerdo.

La falta de avances quedó reflejada este martes con la reanudación de los ataques contra Moscú y Kiev después de 72 horas de tregua. Pese a ello, Washington mantiene la expectativa de poder organizar próximamente una reunión tripartita entre representantes de Estados Unidos, Rusia y Ucrania.

El escenario continúa marcado por profundas diferencias entre las partes. Analistas independientes sostienen que Putin endureció su posición durante los últimos meses y que Moscú todavía apuesta a mejorar su situación militar antes de aceptar una negociación definitiva, especialmente en relación con el control del Donbás.