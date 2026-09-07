Tras la amenaza de cambiar su postura sobre Malvinas, Donald Trump habló con el primer ministro británico

A pocos días de que advierta un posible cambio diplomático con respecto a la postura de Estados Unidos en el conflicto por la soberanía de las Islas Malvinas , Donald Trump mantuvo un contacto telefónico este lunes con el primer ministro británico, Andy Burnham.

Las agencias internacionales aseguraron que no hablaron acerca del archipiélago en disputa, pero si se registró una buena sintonía en otras controversias internacionales. Ambos coincidieron en la necesidad de continuar trabajando para alcanzar un alto el fuego que permita poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania.

“ Ambos líderes coincidieron en la necesidad de seguir trabajando hacia un alto el fuego ”, señaló un portavoz del gobierno británico. Durante la conversación, Burnham reiteró además el respaldo del Reino Unido a Ucrania y a las recientes negociaciones de paz impulsadas por Estados Unidos. El contacto se produjo en momentos en que la administración Trump intenta reactivar el diálogo entre Moscú y Kiev después de meses de estancamiento.

"El Primer Ministro reiteró el apoyo del Reino Unido a Ucrania y a las recientes negociaciones de paz lideradas por Estados Unidos", se agregó.

Además de Ucrania, Burnham y Trump abordaron la situación en Medio Oriente. Según el Reino Unido, el primer ministro británico destacó la importancia de avanzar hacia una solución de dos Estados, de reabrir el estrecho de Ormuz y de garantizar que Irán nunca llegue a obtener un arma nuclear. La conversación se produjo en un contexto de creciente tensión entre Washington y Teherán, con nuevos enfrentamientos y restricciones sobre el tránsito marítimo en una de las principales rutas energéticas del mundo.

Las tensiones bilaterales, el petróleo y el impacto en la estrategia de Javier Milei

El presidente estadounidense había cuestionado públicamente a Burnham.

En una entrevista con GB News, Trump llegó a afirmar que el Reino Unido estaba “al borde del desastre” y reclamó que Londres aproveche sus reservas de petróleo y gas del Mar del Norte en lugar de avanzar con políticas vinculadas al denominado “net zero”.

Trump quedó especialmente molesto por el nivel de apoyo británico a Estados Unidos durante la guerra contra Irán. En ese contexto, el presidente estadounidense criticó el compromiso de sus aliados europeos y reclamó una mayor participación militar y financiera. La tensión se trasladó incluso a la disputa de las Islas Malvinas, luego de que Trump sugiriera que Washington podría revisar su tradicional posición de neutralidad en la disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido.

Esas afirmaciones motivaron a que Javier Milei acelere medidas para reinstalar el debate público, tras avanzar en anuncios al respecto en la cadena nacional del pasado jueves. El líder libertario está convencido de que el referente republicano podría cambiar efectivamente el pronunciamiento de la Casa Blanca en el conflicto, aunque la oposición considera que es solo "una postura oportunista" y que "en realidad Trump usa a la Argentina en su puja con Londres" por su geopolítica en Medio Oriente y en la guerra entre Rusia y Ucrania.