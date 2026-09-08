Guerra sin fin: Rusia avanza, Ucrania contraataca y hay más civiles muertos

Rusia anuncia la toma de otras dos localidades en Járkov, Ucrania , situada en el noreste del país, en el marco sus avances territoriales al hilo de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin. A la par, Ucrania lanzó cientos de drones en suelo ruso y algunos civiles murieron.

"Unidades del grupo de fuerzas Norte ha establecido su control sobre las localidades de Dolgenkoe y Berezniki, en la provincia de Járkov", ha señalado el Ministerio de Defensa ruso en un breve comunicado en redes sociales, sin detalles sobre bajas en los combates y sin que Ucrania se haya pronunciado al respecto.

Rusia ha anunciado durante los últimos meses avances en el este de Ucrania, especialmente en Donetsk, una provincia que --junto con Lugansk, ambas en la región del Donbás--, era ya escenario de un conflicto desde 2014 entre separatistas prorrusos y las fuerzas gubernamentales de Ucrania.

Al menos tres personas han muerto este martes a causa de una nueva oleada de ataques por parte del Ejército de Ucrania contra la región rusa de Briansk y la península de Crimea, anexionada por Moscú en 2014, según han denunciado las autoridades de Rusia, que han asegurado haber interceptado más de 380 drones ucranianos durante las últimas horas.

El gobernador de Crimea, Sergei Aksionov, ha apuntado en un mensaje en redes sociales que "dos personas han muerto y otra ha resultado herida" en Simferopol a causa de "otro ataque enemigo".

"Expreso mis sinceras condolencias a los familiares y amigos de los muertos en este ataque bárbaro", ha señalado, sin más detalles sobre el incidente.

Ucrania y Rusia abusan de los drones en la guerra sin fin que sostienen. Foto Efe EFE

Los drones ucranianos matan civiles rusos

Asimismo, el gobernador interino de Briansk, Yegor Kovalchuk, ha señalado que un hombre ha muerto a causa de un ataque contra una gasolinera en Starodub, un suceso que se ha saldado con otros tres heridos.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso ha cifrado en 389 los drones interceptados por los sistemas de defensa antiaérea, incluidos varios en la región de Moscú, en los primeros ataques contra la capital tras la suspensión decretada por la reciente visita de los enviados del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Rusia y Ucrania para intentar impulsar un acuerdo de paz. Dpa