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Guerra sin fin: turno de Ucrania para realizar ataques en suelo de Rusia

El presidente de Ucrania destacó exitosos ataques contra infraestructuras petroleras y militares en territorio de Rusia.

MDZ Mundo

El presidente de Ucrania destacó los nuevos ataques a Rusia. Foto Dpa

El presidente de Ucrania destacó los nuevos ataques a Rusia. Foto Dpa

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, informó de nuevos ataques ucranianos contra varias infraestructuras petroleras y militares situadas en distintas regiones de Rusia. La guerrra entre ambos países no se ha detenido desde que se inició la invasión rusa en febrero de 2022.

“Nuestros guerreros siguen respondiendo de forma justa a los ataques rusos contra Ucrania”, escribió Zelenski en su cuenta de X.

El presidente ucraniano mencionó entre los objetivos alcanzados una refinería en la región rusa de Riazán y otras infraestructuras de procesamiento de petróleo en las de Perm y Tatarstán.

Las tropas de Ucrania concretan ataques en suelo ruso. Foto: Efe

Las tropas de Ucrania concretan ataques en suelo ruso. Foto: Efe

Ucrania destaca sus ataques a Rusia

Zelenski también dio cuenta de un ataque exitoso contra infraestructuras para el almacenamiento y el lanzamiento de drones en la región rusa de Kursk.

“También fue golpeado un objetivo en el mar Negro”, dijo además Zelenski sin dar más detalles de este ataque. Efe

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