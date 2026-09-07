Guerra sin fin: turno de Ucrania para realizar ataques en suelo de Rusia
El presidente de Ucrania destacó exitosos ataques contra infraestructuras petroleras y militares en territorio de Rusia.
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, informó de nuevos ataques ucranianos contra varias infraestructuras petroleras y militares situadas en distintas regiones de Rusia. La guerrra entre ambos países no se ha detenido desde que se inició la invasión rusa en febrero de 2022.
“Nuestros guerreros siguen respondiendo de forma justa a los ataques rusos contra Ucrania”, escribió Zelenski en su cuenta de X.
El presidente ucraniano mencionó entre los objetivos alcanzados una refinería en la región rusa de Riazán y otras infraestructuras de procesamiento de petróleo en las de Perm y Tatarstán.
Ucrania destaca sus ataques a Rusia
Zelenski también dio cuenta de un ataque exitoso contra infraestructuras para el almacenamiento y el lanzamiento de drones en la región rusa de Kursk.
“También fue golpeado un objetivo en el mar Negro”, dijo además Zelenski sin dar más detalles de este ataque. Efe