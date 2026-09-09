Rusia avanza en Ucrania, que responde con un ataque a un puerto ruso

Rusia es cada día más dueño de todo el este y sur de Ucrania. Una nueva toma de una localidad lo prueba. Ucrania, por su lado, realiza un ataque a suelo ruso.

Las tropas de Rusia avanzan con contundencia en el este de Ucrania. Foto Efe

Las autoridades de Rusia han anunciado este miércoles nuevos avances territoriales en la provincia de Járkov en Ucrania con la toma de otra localidad en la zona. Por su lado, las fuerzas ucranianas avisaron de un ataque a un puerto ruso en el que murieron varios civiles, incluyendo un niño.

"Unidades del grupo de fuerzas Norte se han hecho con el control de la localidad de Ozernoye, en Járkov", ha dicho el Ministerio de Defensa de Rusia, que el martes anuncio la toma de otras dos localidades en esta provincia, sin informar sobre posibles bajas en los combates.

Rusia ha anunciado durante los últimos meses avances en el este de Ucrania, especialmente en Donetsk, una provincia que --junto con Lugansk, ambas en la región del Donbás--, era ya escenario de un conflicto desde 2014 entre separatistas prorrusos y las fuerzas gubernamentales de Ucrania.

Ucrania ataca suelo de Rusia Las fuerzas de Ucrania alcanzaron durante la pasada noche una base naval en el puerto de Novorosíisk, en la región de Krasnodar del sur de Rusia, según dijo en sus redes sociales el presidente Volodímir Zelenski. Según él, entre las infraestructuras golpeadas se cuentan una terminal de carga y descarga de petróleo, infraestructuras militares del puerto y buques portadores de misiles Kalibr.

En Ucrania, las tropas de Rusia no dejan de avanzar. Foto: Dpa DPA Las autoridades rusas habían informado previamente de un ataque ucraniano contra Novorosíisk y dieron cuenta también de la muerte de cuatro personas en el bombardeo, una de ellas menor de edad.