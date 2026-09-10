Descuentos en supermercados en septiembre 2026 de hasta 35%: las mejores promociones
Hay descuentos de hasta 35% en supermercados durante septiembre. Los beneficios cambian según el banco y medio de pago.
Septiembre ofrece distintas promociones para ahorrar en las compras del supermercado. Los descuentos varían según la cadena, el banco, la billetera virtual y el medio de pago elegido. En algunos casos también hay que cumplir con un consumo mínimo o respetar un tope semanal o mensual.
Entre las principales promociones se encuentran descuentos de hasta 35%. Carrefour, Jumbo, ChangoMás y Día cuentan con diferentes alternativas para aprovechar durante la semana.
Diferentes alternativas para aprovechar los descuentos en supermercados
En Carrefour, Banco Nación ofrece un 5% de descuento de lunes a viernes, con un tope de $5.000 por semana. También está disponible un beneficio de Mercado Pago del 15%, con un límite de $15.000 por cuenta al mes, pagando con QR los lunes.
Jumbo concentra varias promociones los martes y jueves. Galicia, Macro, MODO y Santander ofrecen un 20% de descuento, con un tope de $25.000 mensuales. En algunos casos se exige un consumo mínimo de $100.000. Naranja X tiene un 30% de descuento los viernes, sábados y domingos, con un tope semanal de $12.000 mediante Plan Épico. Además, Supervielle ofrece un 25% para jubilados los martes, con un límite de $25.000 al mes.
ChangoMás tiene una de las propuestas más amplias. Banco Nación ofrece el descuento más alto, con un 35% y un tope de $15.000 por semana. También hay promociones de Galicia, Macro, Naranja X, MODO, Mercado Pago, Santander y Supervielle, con distintos días, porcentajes y límites. Algunas se pueden utilizar pagando con QR.
En Día, Galicia ofrece un 20% los viernes y sábados, con un tope mensual de $20.000 y un consumo mínimo de $35.000. Banco Nación tiene un 5% de lunes a viernes, con un límite semanal de $5.000. Naranja X ofrece un 30% los martes, con un tope de $12.000 por semana mediante Plan Épico. Mercado Pago, en tanto, tiene un 15% los miércoles, sin tope y con un consumo mínimo de $20.000.
Las promociones permiten elegir entre distintas alternativas según el supermercado y el medio de pago disponible. Para aprovechar cada beneficio es necesario tener en cuenta el día de la semana, el porcentaje de descuento, los topes y, cuando corresponda, el consumo mínimo requerido.