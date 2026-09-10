Descuentos en supermercados en septiembre 2026 de hasta 35%: las mejores promociones

Hay descuentos de hasta 35% en supermercados durante septiembre. Los beneficios cambian según el banco y medio de pago.

Septiembre ofrece distintas promociones para ahorrar en las compras del supermercado. Los descuentos varían según la cadena, el banco, la billetera virtual y el medio de pago elegido. En algunos casos también hay que cumplir con un consumo mínimo o respetar un tope semanal o mensual.

Entre las principales promociones se encuentran descuentos de hasta 35%. Carrefour, Jumbo, ChangoMás y Día cuentan con diferentes alternativas para aprovechar durante la semana.

Diferentes alternativas para aprovechar los descuentos en supermercados En Carrefour, Banco Nación ofrece un 5% de descuento de lunes a viernes, con un tope de $5.000 por semana. También está disponible un beneficio de Mercado Pago del 15%, con un límite de $15.000 por cuenta al mes, pagando con QR los lunes.

Jumbo concentra varias promociones los martes y jueves. Galicia, Macro, MODO y Santander ofrecen un 20% de descuento, con un tope de $25.000 mensuales. En algunos casos se exige un consumo mínimo de $100.000. Naranja X tiene un 30% de descuento los viernes, sábados y domingos, con un tope semanal de $12.000 mediante Plan Épico. Además, Supervielle ofrece un 25% para jubilados los martes, con un límite de $25.000 al mes.

ChangoMás tiene una de las propuestas más amplias. Banco Nación ofrece el descuento más alto, con un 35% y un tope de $15.000 por semana. También hay promociones de Galicia, Macro, Naranja X, MODO, Mercado Pago, Santander y Supervielle, con distintos días, porcentajes y límites. Algunas se pueden utilizar pagando con QR.