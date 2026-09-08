Descuentos en nafta en septiembre: cómo ahorrar hasta $100.000

Bancos, billeteras y petroleras ofrecen rebajas de hasta 30% y devoluciones elevadas para cargar nafta o gasoil durante septiembre, según cada plan y cada día.

El gasto en nafta puede reducirse durante septiembre si la carga se organiza según el día, la estación y el medio de pago. Bancos, billeteras digitales y programas de fidelización mantienen beneficios que alcanzan el 30%, mientras que una propuesta destinada a clientes premium permite recuperar hasta $100.000 en el mes.

Detrás de los porcentajes aparecen varias condiciones: algunas ofertas exigen pagar mediante una aplicación, utilizar MODO o acercar el celular a una terminal con tecnología NFC. También cambian los límites semanales y mensuales, el tipo de combustible incluido y el plazo de acreditación. Por eso, antes de llenar el tanque resulta clave revisar las bases dentro de cada plataforma.

YPF y Shell: qué descuentos están disponibles En YPF, los usuarios de la aplicación pueden combinar beneficios propios con promociones bancarias. Hay descuentos para cargas nocturnas y operaciones mediante autodespacho, además de acuerdos con Macro, Galicia, Santander, ICBC, Comafi, Ciudad, Nación, Hipotecario y Brubank. Una de las alternativas más altas corresponde a clientes Macro Selecta: 30% los miércoles, con un límite mensual de $20.000. Los usuarios de Brubank Ultra también acceden al 30%, con topes de $6.000 por operación y $30.000 acumulados durante septiembre. La App YPF permite consultar las estaciones participantes y asociar tarjetas o dinero en cuenta.

Shell concentra buena parte de sus propuestas en Shell Box. Los miércoles ofrece un 10% sobre combustibles V-Power, con un máximo oficial de $4.500 por compra semanal. Los viernes, Banco Nación devuelve el 25% al pagar mediante BNA+ MODO con tarjetas de crédito Visa o Mastercard, hasta $13.000 al mes. También existen convenios con Galicia, Ciudad, Comafi y Supervielle, mientras que Jumbo+, Vea Ahorro y Club Easy habilitan rebajas específicas los jueves. Las condiciones actualizadas, los comercios adheridos y las restricciones están publicadas en la página oficial de Shell.

Milagros Lostes - MDZ Beneficios para cargar en Axion y Puma Energy En Axion Energy, la aplicación ON ofrece un 10% los lunes y viernes sobre la línea Quantium. Los límites varían según el nivel del usuario y el producto elegido, mientras que la nafta súper cuenta con una rebaja del 5% todos los días para cargas mínimas de 25 litros. A esto se suman acuerdos con distintas entidades: Brubank Ultra alcanza el 30%, Comafi devuelve el 20% y Banco Nación aplica un 20% los viernes.