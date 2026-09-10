ARCA subasta 45 PlayStation 5 desde $150.000: cuándo y cómo participar

Una nueva subasta pública abrirá la posibilidad de comprar consolas y otros equipos tecnológicos decomisados por la Aduana. La operación se realizará de manera electrónica el 24 de septiembre, a través del Banco Ciudad, y tendrá como principal atractivo una selección de 45 unidades de PlayStation 5 con diferentes capacidades y precios iniciales.

El catálogo oficial vigente contiene 54 lotes. Entre ellos aparecen 34 PlayStation 5 Digital Edition de un terabyte con una base de $350.000 por unidad y otras 11 consolas PlayStation 5, de 825 GB o un terabyte, desde $150.000. La oferta también comprende equipos PlayStation 4, consolas Xbox, joysticks, dispositivos portátiles, un juego de Nintendo Switch y un gabinete de computadora con distintos componentes. La subasta figura en el cronograma de ARCA para el jueves 24 de septiembre.

Los interesados deben ser mayores de edad y registrarse en el portal de subastas del Banco Ciudad . Después de crear un usuario, deberán ingresar al remate identificado como “DI RANE - Consolas”, seleccionar los lotes de interés y completar la suscripción. El plazo para cumplir el procedimiento vence 48 horas hábiles antes del comienzo.

También será necesario transferir una garantía equivalente al 20% de la suma de las bases de todos los bienes elegidos. Para una PlayStation ofrecida desde $150.000, por ejemplo, la caución será de $30.000; en las unidades con base de $350.000 ascenderá a $70.000.

El valor inicial no representa necesariamente el precio final. Las ofertas serán irrevocables y cada participante podrá seguir la evolución de la puja en tiempo real. Además, al monto de adjudicación deberán añadirse el IVA del 21%, una comisión del Banco Ciudad del 10% y el IVA correspondiente sobre esa comisión. Las condiciones establecen incrementos mínimos de $10.000 y máximos de $250.000 por oferta. Si alguien realiza una propuesta durante los tres minutos previos al cierre de un lote, el sistema extenderá el plazo otros tres minutos. El mecanismo se repetirá mientras aparezcan nuevas posturas.

Quien presente la oferta más alta recibirá una notificación de preadjudicación por correo electrónico. A partir de ese aviso tendrá 48 horas hábiles para abonar el 20% del precio en concepto de seña, junto con la comisión y los impuestos aplicables. El saldo deberá integrarse dentro de los cinco días hábiles posteriores a la aprobación de la operación por parte de ARCA. En cambio, quienes no obtengan ningún lote recuperarán la garantía dentro de los siete días hábiles posteriores al remate, según las condiciones oficiales de venta.

Qué revisar antes de realizar una oferta

Las consolas se venden en el estado en que se encuentran, sin funcionamiento controlado y sin servicio de envío. Varias PlayStation no incluyen cable de alimentación, aunque las unidades Digital Edition de un terabyte detallan un control inalámbrico DualSense, cable HDMI y soportes horizontales. Antes de ofertar, los compradores pueden revisar los productos durante la exhibición presencial prevista para el 14 y 15 de septiembre, de 9 a 12, con coordinación previa.

Los bienes están distribuidos en depósitos de Puerto Iguazú, Clorinda, Santo Tomé, Oberá y Posadas. El ganador deberá retirar la mercadería en la ubicación asignada a cada lote y asumir los gastos de traslado. El plazo será de diez días hábiles desde la acreditación del pago. Una vez firmado el documento de entrega y retirado el producto, no se admitirán reclamos por fallas, deterioros u otras condiciones del equipo.