GTA 6 se prepara para llegar a PlayStation con dos DualSense de edición limitada inspirados en Vice City

La espera por GTA 6 sumó un nuevo objeto de deseo para los jugadores de PlayStation 5 . Durante el último State of Play, PlayStation presentó dos mandos inalámbricos DualSense de edición limitada inspirados en el próximo título de Rockstar Games. Se trata de los modelos DualSense Wireless Controller – Grand Theft Auto VI Black Limited Edition y DualSense Wireless Controller – Grand Theft Auto 6 White Limited Edition .

La propuesta no consiste solamente en cambiar el color del periférico. Según la compañía, ambos diseños buscan trasladar la identidad visual de Vice City al mando, con referencias a sus atardeceres, sus luces de neón y su vida nocturna. El resultado apunta a quienes quieren llevar parte de la estética del juego a su colección, incluso antes de recorrer Leonida.

Las reservas comenzarán el 10 de septiembre, mientras que la venta está prevista para el 19 de noviembre, con disponibilidad limitada y posibles variaciones según el país o la región.

Los dos modelos comparten un acabado brillante con cambio de color y una paleta que combina tonos del atardecer con el resplandor de las luces de neón. También incorporan detalles de palmeras moldeados directamente en la carcasa, junto con la marca oficial de Grand Theft Auto 6 .

El modelo blanco remite al amanecer de Vice City. PlayStation lo asocia con la arena blanca, los cielos en tonos pastel y la costa, en una interpretación más luminosa del escenario. El mando negro, en cambio, toma como referencia la vida nocturna de la ciudad, con una estética más oscura y contrastada.

Ambos incluyen el logotipo romano VI grabado en el panel táctil, un detalle que refuerza su identidad como producto de colección. Más allá de las preferencias personales, la diferencia entre las dos versiones está principalmente en la ambientación que buscan transmitir: una vinculada al día y otra a la noche.

Los nuevos mandos de PlayStation 5 recrean la identidad visual de GTA 6 con colores, palmeras y neón. PlayStation

Precio, preventa y disponibilidad limitada

Los nuevos DualSense tendrán un precio recomendado de 84,99 dólares, con impuestos incluidos. La fecha exacta de lanzamiento y la disponibilidad pueden variar según el país o la región, por lo que será necesario consultar los canales oficiales de venta antes de realizar una reserva.

La versión blanca estará disponible en cantidades limitadas a escala global a través de direct.playstation.com y de minoristas participantes. La versión negra, por su parte, se ofrecerá en cantidades limitadas exclusivamente mediante la página web de PlayStation donde el servicio esté disponible y, en otras regiones, a través de minoristas seleccionados.

Quienes compren directamente a PlayStation podrán acceder a entrega gratuita el día de lanzamiento en las reservas que cumplan los requisitos. Como ocurre con otras ediciones especiales, la disponibilidad limitada puede convertir a estos mandos en una pieza atractiva para coleccionistas, aunque su valor dependerá también de la facilidad para conseguirlos en cada mercado.

GTA 6 aprovechará las funciones hápticas del DualSense para ofrecer mayor inmersión durante la aventura en Vice City. PlayStation

Qué prometen para la experiencia de GTA 6 en PS5

El atractivo de los nuevos controles no se limita a su aspecto exterior. Según PlayStation, la respuesta háptica y los gatillos adaptativos del DualSense reaccionarán al instante a la acción y ofrecerán resistencia dinámica durante la historia de Jason y Lucia.

La compañía vinculó así estas ediciones con la experiencia de GTA 6 en PlayStation 5, aunque el mando mantiene las características propias del DualSense. Su principal diferencial es la personalización estética, mientras que la tecnología de juego busca acompañar la acción con sensaciones más inmersivas.

El título llegará a PS5 el 19 de noviembre, con Vice City como escenario central dentro de Leonida. El avance extendido también mostró más detalles sobre la relación entre Jason y Lucia, las persecuciones con la policía, las actividades del mundo abierto y la posibilidad de alternar entre ambos protagonistas en tiempo real.