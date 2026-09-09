Apple baja el precio del iPhone 17 Pro en Mercado Libre ante la inminente llegada del iPhone 18

La llegada de los nuevos iPhone 18 comienza a modificar el escenario dentro de la gama alta de Apple y abre una oportunidad para quienes buscan acceder a uno de los teléfonos más potentes de la compañía sin pagar el valor de una nueva generación. Mientras las miradas empiezan a concentrarse en el próximo modelo, el iPhone 17 Pro conserva características que lo mantienen como una de las alternativas más completas del catálogo. Además, llega con un precio destacado en Mercado Libre .

El equipo reúne una pantalla de 6,3 pulgadas, un diseño premium, cámaras de 48 MP, el potente chip A19 Pro y una batería preparada para largas jornadas. También incorpora funciones de inteligencia artificial y las últimas novedades de iOS, por lo que todavía tiene mucho para ofrecer a quienes priorizan prestaciones antes que estrenar generación.

El iPhone 17 Pro cuenta con un diseño unibody de aluminio forjado en caliente, una construcción que busca combinar resistencia, solidez y una estética característica de los teléfonos de alta gama de Apple.

La protección también ocupa un lugar importante. El Ceramic Shield está presente en ambos lados del dispositivo y ofrece una mayor resistencia frente a golpes y rayones respecto de generaciones anteriores.

Su pantalla de 6,3 pulgadas se convierte en otro de sus puntos fuertes, especialmente para quienes buscan un teléfono Pro sin optar por los modelos de mayor tamaño. El conjunto se completa con conectividad Wi-Fi 7, 5G y Bluetooth 6.

Además, el equipo permite utilizar eSIM y SIM física. La primera ofrece una alternativa especialmente práctica para quienes viajan al exterior, ya que permite incorporar líneas móviles sin depender de una tarjeta física y aporta mayor seguridad ante una eventual pérdida o robo.

El iPhone 17 Pro combina diseño resistente, pantalla de 6,3 pulgadas y conectividad avanzada para usuarios exigentes. Shutterstock

Un sistema de cámaras pensado para crear contenido

El apartado fotográfico es uno de los grandes argumentos del iPhone 17 Pro. Apple incorpora un sistema de cámaras traseras de 48 MP acompañado por un zoom de hasta 8x de calidad óptica. La configuración está pensada para obtener fotografías con un alto nivel de detalle y ofrecer mayor flexibilidad a la hora de capturar escenas desde diferentes distancias.

En el frente aparece una cámara Center Stage de 18 MP. Su principal atractivo está en el encuadre inteligente, que permite adaptar la composición durante una grabación o una videollamada.

También incorpora Captura Dual, una función que permite grabar utilizando simultáneamente la cámara frontal y una cámara trasera. Para quienes utilizan el teléfono para redes sociales, videos o fotografía, se trata de una herramienta que amplía las posibilidades de creación.

Las cámaras del iPhone 17 Pro ofrecen herramientas avanzadas para fotografía, videos, videollamadas y creación de contenido. Shutterstock

A19 Pro, batería y todas las novedades de iOS 26

El rendimiento está a cargo del chip A19 Pro, acompañado por un sistema de enfriamiento por evaporación. Según Apple, esta combinación permite conseguir hasta un 40% más de rendimiento sostenido en comparación con generaciones anteriores.

El dispositivo cuenta además con 12 GB de RAM y una batería que puede alcanzar hasta 31 horas de reproducción de video. La carga rápida permite llegar hasta el 50% en aproximadamente 20 minutos bajo las condiciones de prueba indicadas por Apple.

En materia de software, el iPhone 17 Pro incorpora iOS 26 y su nuevo diseño Liquid Glass. El sistema suma una pantalla bloqueada más personalizable y nuevas funciones para aplicaciones como Mensajes, además de otras herramientas. El teléfono también es compatible con Apple Intelligence, la plataforma de inteligencia artificial de Apple, y cuenta con Detección de Choques, capaz de detectar un accidente automovilístico grave y solicitar ayuda cuando el usuario no puede hacerlo.

El iPhone 17 Pro incorpora el potente chip A19 Pro, batería duradera e inteligencia artificial mediante Apple Intelligence. Shutterstock

Cuánto cuesta ahora el iPhone 17 Pro

Todos estos componentes hacen que el iPhone 17 Pro siga siendo una alternativa competitiva incluso ante la inminente llegada del iPhone 18. Y es justamente en este punto donde aparece uno de sus principales atractivos actuales.

El modelo que anteriormente rondaba los $3 millones ahora se puede conseguir en Mercado Libre por $2.245.999, lo que representa una diferencia considerable respecto de su precio anterior.

Además, la publicación ofrece la posibilidad de acceder al equipo en 6 cuotas de $505.312, de acuerdo con las condiciones informadas para la compra.

Con el iPhone 18 en el horizonte, esta rebaja puede resultar especialmente interesante para quienes quieren un teléfono premium de Apple y prefieren aprovechar el precio de una generación anterior antes que asumir el costo de lanzamiento de la próxima.