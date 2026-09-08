iPhone Fold: advierten sobre posibles riesgos ergonómicos por este motivo

Especialistas que ha tenido el teléfono en sus manos advierten que el peso del iPhone Fold podría generar fatiga por un simple motivo.

El debate en torno a la ergonomía de los dispositivos móviles resurge ante el debut de formatos plegables más pesados. A través de las filtraciones del esperado iPhone Fold, diversos profesionales advirtieron que el nuevo teléfono flexible de Apple podría incrementar la tensión en los tendones del pulgar, sumando alertas físicas sobre la línea iPhone.

El nuevo iPhone Fold genera inquietud entre especialistas por la carga que ejerce sobre la mano. Imagen generada con IA Las estimaciones preliminares indican que el modelo flexible de la compañía estadounidense pesará hasta 78 gramos más que el modelo estándar previo al plegarse. Este incremento de masa corporal modifica la distribución de las cargas musculares cotidianas, alterando los puntos de apoyo habituales durante sesiones continuas de lectura y desplazamiento en pantalla.

El impacto del peso del iPhone Fold en las articulaciones La carga adicional sobre la estructura ósea despierta dudas entre terapeutas físicos enfocados en salud musculoesquelética. Si bien la molestia conocida popularmente en la industria como dedo meñique de celular afectaba la base de apoyo inferior, los equipos plegables concentran el esfuerzo en una zona articular más sensible.

El terapeuta físico Martin Ratcliffe explicó al sitio Compare and Recycle que la exigencia física prolongada desencadena cansancio sobre los tejidos que rodean al dedo gordo. Al ser el pulgar la pieza principal para la navegación táctil, el esfuerzo repetitivo y la tensión baja continua provocan fatiga articular con rapidez.

Postura y agarre durante el uso del teléfono El diseño plegable obliga a replantear la posición de la mano según el estado del chasis. Cuando el equipo permanece cerrado, el grosor total aumenta de manera notoria; al desplegarse por completo, el ancho extendido demanda el uso coordinado de ambas manos para estabilizar el centro de gravedad.