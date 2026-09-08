Motorola tiene el plegable premium que todos quieren y ahora llega con un gran descuento en Mercado Libre

El mercado de los celulares plegables continúa sumando alternativas para quienes buscan combinar tecnología, diseño y practicidad en un mismo dispositivo. En ese segmento, el Motorola Razr 70 se destaca por su formato flip, que permite llevar un teléfono de pantalla amplia en un cuerpo compacto cuando está cerrado. El modelo incorpora además una segunda pantalla externa, cámaras de 50 MP, conectividad 5G y una batería de 4.800 mAh. Actualmente, el equipo puede encontrarse en Mercado Libre con un importante descuento respecto de su valor habitual, convirtiéndose en una opción a considerar para quienes buscan dar el salto a un smartphone plegable.

Uno de los principales atractivos del Razr 70 es su formato flip , que permite plegarlo para reducir considerablemente su tamaño y facilitar su transporte. Abierto, mide 171,30 x 73,99 x 7,25 milímetros y pesa 188 gramos. Al cerrarlo, su grosor alcanza los 15,85 milímetros.

La pantalla interna es una LTPO Extreme AMOLED de 6,9 pulgadas, con resolución FHD+ de 1080 x 2640 píxeles y una tasa de refresco de 120 Hz. Esta configuración ofrece una experiencia fluida para navegar, utilizar aplicaciones y reproducir contenido multimedia.

En el exterior incorpora una pantalla AMOLED de 3,6 pulgadas con una frecuencia de actualización de 90 Hz y protección Corning Gorilla Glass Victus. Este panel permite consultar información y realizar determinadas acciones sin necesidad de desplegar el teléfono. El dispositivo también cuenta con certificación IP48, que brinda protección frente al polvo y permite soportar inmersiones de hasta 1,5 metros de profundidad.

En materia de rendimiento, el Motorola Razr 70 incorpora un procesador MediaTek Dimensity 7450X de ocho núcleos, con velocidades de hasta 2,6 GHz y fabricado con tecnología de 4 nanómetros.

Motorola presenta el Razr 70 con cámara de 50 MP, batería de 4.800 mAh y carga inalámbrica.

El equipo suma 8 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento interno. Esta capacidad no puede ampliarse mediante una tarjeta microSD, un detalle que deben considerar quienes suelen guardar una gran cantidad de fotografías, videos y aplicaciones.

El sistema operativo es Android 16 e incorpora funciones de inteligencia artificial. También ofrece conectividad 5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC y USB Tipo C, además de compatibilidad con eSIM y Nano SIM.

Motorola Razr 70 apuesta por un formato flip práctico, resistente al agua y protección Gorilla Glass Victus. Motorola

Cámaras de 50 MP y batería de 4.800 mAh

El sistema fotográfico trasero está compuesto por dos sensores. El principal ofrece 50 megapíxeles y cuenta con estabilización óptica de imagen, mientras que el segundo sensor también alcanza los 50 MP y combina funciones de ultra gran angular y fotografía macro.

Para selfies y videollamadas, el Razr 70 incorpora una cámara frontal de 32 MP. La cámara principal permite grabar videos con resolución de hasta 4K a 30 cuadros por segundo.

La autonomía está a cargo de una batería de 4.800 mAh, compatible con carga rápida de 30 W/33 W y carga inalámbrica de 15 W. El apartado multimedia se completa con altavoces estéreo compatibles con Dolby Atmos.

Motorola Razr 70 aparece en Mercado Libre con descuento, cuotas y rebaja sobre su precio habitual. Motorola

Cuánto cuesta el Motorola Razr 70 en Mercado Libre

En Mercado Libre, el Motorola Razr 70 5G de 256 GB y 8 GB de RAM aparece actualmente con un 27% de descuento. Su precio anterior era de $1.799.999 y ahora se consigue por $1.299.999. La oferta también permite acceder al mismo precio en 12 cuotas de $108.333, una alternativa que puede facilitar la compra del teléfono plegable de Motorola.