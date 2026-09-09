Los cinco mejores smartwatch Amazfit para hacer deportes en 2026
Guía completa de los mejores smartwatches Amazfit. Conocé los modelos ideales para optimizar tus entrenamientos de deportes este año.
El mercado del monitoreo físico y el alto rendimiento suma alternativas cada vez más precisas y resistentes. En este 2026, la firma Amazfit consolida una línea completa de smartwatches diseñados para maximizar la actividad física cotidiana. Con pantallas ultrabrillantes, autonomía extendida de batería y navegación satelital avanzada, estos equipos acompañan a los atletas más exigentes en cada disciplina.
Amazfit Balance 3 Standard: autonomía de 21 días
El Amazfit Balance 3 Standard encabeza la propuesta prémium con un chasis de acero inoxidable y un panel AMOLED de 1,5 pulgadas con cristal de zafiro. Esta pantalla alcanza los 3.000 nits de brillo máximo e integra cuatro botones físicos, corona giratoria y una práctica linterna superior. Asimismo, el dispositivo suma certificación de agua de 10 ATM, resistencia de grado militar y una batería que rinde hasta 21 días de uso típico.
En el apartado físico, soporta más de 180 modos de deportes con programas específicos para HYROX y métricas de recuperación avanzada. Su sensor biométrico BioTracker 6.0 analiza la frecuencia cardíaca, el oxígeno en sangre y el estrés las 24 horas del día. Además, porta 64 GB de memoria para música o mapas nativos, conectividad Wi-Fi, llamadas Bluetooth y pagos sin contacto, comercializándose a un valor de 860.000 pesos argentinos.
Amazfit Active 3 Premium White: alternativa ultraligera para corredores
Enfocado de forma directa en el running, el Amazfit Active 3 Premium White combina una caja de aleación ligera de 38 gramos con bisel de acero inoxidable. Su pantalla táctil AMOLED de 1,32 pulgadas llega a 3.000 nits de brillo pico para ver métricas a pleno sol. Incorpora certificación de resistencia al agua de 5 ATM, una batería de 12 días de autonomía y cuatro botones de acceso rápido.
Este modelo incluye GPS multibanda con soporte para cinco sistemas satelitales, mapas sin conexión y navegación paso a paso. Se integra con plataformas como Strava o TrainingPeaks mediante Zepp Coach, monitoreando el pulso y la saturación SpO2. Añade pagos con Zepp Pay por NFC, micrófono para llamadas por Bluetooth y reproductor musical por 406.000 pesos argentinos.
Amazfit Cheetah 2 Pro y T-Rex 3 Pro: titanio y máxima resistencia en 2026
Para atletas de alta competencia, el Amazfit Cheetah 2 Pro porta una caja de titanio grado 5 de menos de 46 gramos. Su pantalla AMOLED de 1,32 pulgadas lleva cristal de zafiro y un GPS de doble banda con antena dual. Si querés revisar el catálogo de la marca, podés consultar la oferta en Amazfit Shop. Este reloj de 999.999 pesos argentinos ofrece más de 170 perfiles, umbral de lactato en tiempo real, mapas topográficos y 20 días de batería.
Por otro lado, el Amazfit T-Rex 3 Pro Black de 44 mm es la opción todoterreno de la familia. Cuenta con caja de polímero reforzado, bisel de titanio, resistencia 10 ATM con doble certificación de buceo y 17 días de autonomía. Su panel AMOLED de 3.000 nits resguarda un sensor BioTracker 6.0, GPS de seis sistemas y más de 150 modos de entrenamiento por 839.999 pesos argentinos.
Amazfit Balance 2: aleación de aluminio y entrenamiento inteligente
El listado se completa con el Amazfit Balance 2, un modelo versátil construido sobre una caja de aleación de aluminio con cristal de zafiro. Su pantalla circular de 1,5 pulgadas ofrece 2.000 nits de brillo con función Always-On Display. Este equipo soporta una resistencia de 10 ATM, certificación militar y un peso cómodo de 43 gramos, brindando hasta tres semanas de autonomía en modo básico.
El dispositivo reúne más de 170 disciplinas que abarcan golf, buceo y rutinas de fuerza con reconocimiento muscular automático. Cuenta con 32 GB de espacio para almacenar pistas de audio o mapas de navegación sin conexión a internet. Disponible a un precio de 689.000 pesos argentinos, representa una herramienta equilibrada para cualquier rutina de ejercicios.
La evolución del seguimiento físico en la muñeca
Las características presentadas en este catálogo demuestran la rápida aceleración tecnológica del segmento deportivo. La suma de materiales como el titanio, junto a baterías capaces de durar semanas enteras sin recarga, simplifica el monitoreo de cualquier disciplina. Durante este 2026, la integración de smartwatches potentes continuará transformando el entrenamiento de usuarios aficionados y atletas profesionales.