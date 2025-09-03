Los 3 mejores smartwatch para controlar la salud, la presión arterial y el ritmo cardíaco

Los relojes inteligentes o smartwatch están viviendo su mejor momento. Se han convertido en los wearables más buscados gracias a sus funciones para el cuidado de la salud . Hoy no solo cuentan pasos: miden la presión arterial, monitorean el ritmo cardíaco, registran el sueño y hasta permiten responder llamadas.

Elegir el modelo adecuado no siempre es fácil. Hay que analizar la autonomía, los sensores, el sistema operativo y la comodidad en la muñeca. Para ayudarte, te mostramos tres de los mejores smartwatch del momento para cuidar tu bienestar.

El Amazfit , en su versión GTR 4 es uno de los modelos más equilibrados del mercado en relación calidad-precio.

Su diseño ligero y moderno lo hace muy versátil. Además, incorpora el sistema PAI que evalúa tu estado físico de manera integral. Los usuarios destacan su autonomía y la precisión de sus sensores, con una valoración promedio de 4,4 sobre 5 en varias tiendas digitales.

reloj2 Xiaomi Watch 2 Pro: potencia y funciones avanzadas. Xiaomi

El Xiaomi Watch 2 Pro combina elegancia con múltiples funciones de salud, siendo uno de los favoritos para quienes buscan un smartwatch completo.

Pantalla: AMOLED de 1,43 pulgadas con brillo de 600 nits.

Sensores: ritmo cardíaco, oxígeno en sangre, sueño, estrés y electrocardiograma.

Batería: hasta 65 horas de uso.

Extras: GPS de doble banda, NFC para pagos y conectividad Bluetooth 5.2/WiFi.

Con un diseño premium, es sumergible hasta 5 ATM y ofrece compatibilidad con aplicaciones gracias a su sistema Wear OS. En la web oficial de Xiaomi tiene una valoración de 4,9 sobre 5, con comentarios positivos sobre su calidad, autonomía y versatilidad en entornos formales.

reloj3 Xiaomi Watch S4: minimalismo y autonomía líder. Xiaomi

El Xiaomi Watch S4 apuesta por un diseño más minimalista, ideal tanto para hombres como para mujeres.

Pantalla: AMOLED de 1,43 pulgadas con resolución 466x466 y brillo máximo de 2.000 nits.

Sensores: cardíaco, oxígeno en sangre, sueño y estrés.

Batería: hasta 15 días de autonomía.

Extras: GPS, más de 100 modos deportivos, NFC y llamadas integradas.

Su autonomía es uno de los puntos más fuertes, alcanzando hasta dos semanas con una sola carga. Los compradores destacan la posibilidad de personalizar la esfera y la correa, además de su diseño elegante y resistente.

Está claro que los smartwatch son aliados imprescindibles para quienes buscan cuidar su salud desde la muñeca. En resúmen, el Amazfit GTR 4 destaca por su precio accesible, el Xiaomi Watch 2 Pro por su potencia y funciones avanzadas, y el Xiaomi Watch S4 por su autonomía y versatilidad.

Sea cual sea tu elección, cualquiera de estos tres modelos de relojes inteligentes te ayudarán a llevar un control más preciso de tu bienestar diario.