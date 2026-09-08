Los mejores juegos de PlayStation 5 que llegarán antes de terminar el 2026

El futuro de PlayStation 5 se presentará especialmente atractivo durante los próximos meses. La consola de Sony recibirá una nueva tanda de juegos que buscarán convertirse en algunos de los grandes protagonistas de la segunda mitad de 2026 , con franquicias reconocidas y proyectos que vienen generando expectativa entre los jugadores.

Aunque algunos de los títulos más esperados, como Tomb Raider: Legacy of Atlantis y Persona 4 Revival, llegarán en 2027, el calendario restante de este año tendrá suficientes propuestas como para mantener ocupados a los usuarios de PlayStation 5 . Entre ellos aparecerán RPG, aventuras de acción, juegos de terror, carreras y grandes producciones de mundo abierto.

Uno de los primeros grandes lanzamientos será The Blood of Dawnwalker , el RPG de acción y fantasía oscura desarrollado por Rebel Wolves . El título llegará con un mundo marcado por vampiros, magia y combates con espadas, mientras que las decisiones del jugador tendrán un papel importante en el desarrollo de la historia.

La aventura estará ambientada en el reino de Vale Sangora, durante el siglo XIV, y seguirá a Coen, quien contará con apenas 30 días para salvar a su familia mientras intenta controlar una misteriosa maldición relacionada con los vampiros.

El 4 de septiembre llegó Onimusha: Way of the Sword , la nueva entrega de la saga de Capcom. La historia llevará a los jugadores hasta el Japón del período Edo, donde controlarán al samurái Musashi. El protagonista deberá enfrentarse a enemigos humanos y criaturas demoníacas utilizando diferentes posturas, ataques, paradas y habilidades otorgadas por el Guantelete Oni.

Otro de los grandes nombres será Marvel's Wolverine, que llegará el 15 de septiembre. Insomniac Games llevará al mutante de las garras de adamantium a una nueva aventura de acción que incluirá combates brutales y personajes conocidos del universo Marvel.

Terror y ciencia ficción para los jugadores de PlayStation 5

Septiembre también tendrá dos propuestas especialmente oscuras. Control Resonant llegará el 24 de septiembre y continuará el universo creado por Remedy. En esta oportunidad, Dylan Faden buscará desesperadamente a su hermana Jesse mientras Manhattan enfrenta una amenaza sobrenatural.

El título combinará exploración, acción y elementos de RPG, con una ambientación marcada por el horror cósmico y escenarios que desafiarán las leyes de la física.

Ese mismo día llegará Silent Hill: Townfall. La nueva producción llevará a los jugadores hasta una isla escocesa en una historia protagonizada por Simon Ordell. El terror psicológico tendrá un papel central y obligará a utilizar armas, sigilo, distracciones y resolución de acertijos para sobrevivir.

Octubre llegará cargado de grandes lanzamientos

Octubre concentrará buena parte de las novedades. El 1 de octubre llegará Rayman Legends Retold, que recuperará el clásico juego de plataformas con gráficos renovados, nuevos contenidos y la posibilidad de disfrutar de partidas cooperativas locales.

El 2 de octubre será el turno de Ace Combat 8: Wings of Theve. La nueva entrega de Bandai Namco llevará nuevamente a los jugadores a intensos combates aéreos y sumará una propuesta online más ambiciosa, con misiones cooperativas y enfrentamientos competitivos.

Star Wars: Galactic Racer llegará el 6 de octubre y apostará por las carreras dentro del universo de Star Wars. Los jugadores podrán recorrer planetas conocidos, personalizar vehículos y competir online con hasta 12 participantes.

El 15 de octubre llegará Castlevania: Belmont's Curse, que combinará la acción de Dead Cells con la mitología de Castlevania en una aventura de desplazamiento lateral ambientada en un París medieval. También se espera para el 23 de octubre Call of Duty: Modern Warfare 4, que llevará su campaña hasta la península coreana y ofrecerá nuevos mapas multijugador, además de una modalidad DMZ.

GTA 6 será el gran protagonista de noviembre

Pero si existe un lanzamiento capaz de eclipsar al resto, será Grand Theft Auto 6. El juego de Rockstar Games llegará el 19 de noviembre de 2026 y se convertirá en uno de los acontecimientos más importantes de la generación.

La nueva entrega llevará a los jugadores nuevamente a un enorme mundo abierto inspirado en Florida, donde Jason y Lucia protagonizarán una historia criminal que promete ampliar considerablemente la fórmula conocida de la saga.

Antes de ese lanzamiento también llegará Phantom Blade Zero, previsto para el 29 de octubre. El RPG de acción combinará artes marciales, fantasía y terror folclórico en un mundo semiabierto, con combates inspirados en el cine de acción de Hong Kong.

De esta manera, PlayStation 5 tendrá por delante un calendario especialmente cargado. Desde samuráis y superhéroes hasta terror psicológico, combates aéreos y mundos abiertos, los próximos meses ofrecerán múltiples motivos para volver a la consola. Y con GTA 6 como gran cierre, 2026 podría terminar siendo uno de los años más importantes para PS5.