El trend de los 80 que es furor: cómo crear tus fotos con Inteligencia Artificial
El nuevo trend que invadió las redes: el paso a paso para transformar tus fotos y viajar a los años '80 con inteligencia artificial.
Un nuevo trend recorre las historias y estados de las redes sociales: se trata de las imágenes generadas con inteligencia artificial que muestran cómo luciría una persona, sola o en pareja, si hubiera vivido en los años '80. La tendencia ya llegó a millones de usuarios e incluso varios famosos se sumaron compartiendo sus propias versiones retro.
Las imágenes recrean escenas icónicas de la década con una estética que remite de inmediato a esa época. Aparecen pósters de películas como Volver al Futuro, referencias musicales a artistas como Madonna, televisores de tubo, radiograbadores, luces de neón y habitaciones decoradas con objetos típicos de aquellos años.
El estilo también se reconoce por los peinados con mucho volumen, los scrunchies de colores, las camperas deportivas en tonos fucsia, turquesa y violeta, los anteojos de sol grandes y los aros llamativos. A eso se suma el efecto granulado de la imagen, la iluminación cálida y una paleta de colores saturada que hace que las fotos parezcan sacadas de un álbum familiar de los años '80.
Cómo convertir tus fotos a los '80 en 4 pasos
Para sumarse a la tendencia basta con usar una plataforma de inteligencia artificial con función de imagen a imagen y seguir estas instrucciones:
Elegir una buena foto: seleccionar un retrato actual, de frente, con buena luz y donde la cara se vea de forma clara, sin anteojos de sol ni filtros.
Subir la imagen a la app: cargar la foto elegida en la herramienta de IA elegida (como ChatGPT, Gemini o Claude).
Escribir el pedido (prompt): añadir una instrucción corta como: "Transforma esta foto al estilo de los años 80, con peinado con volumen, ropa de la época, luces de neón y efecto de foto analógica".
Guardar y compartir: generar la imagen, elegir la versión que mejor mantenga los rasgos del rostro y descargarla para subirla a las redes.