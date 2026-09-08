El trend de los 80 que es furor: cómo crear tus fotos con Inteligencia Artificial

El nuevo trend que invadió las redes: el paso a paso para transformar tus fotos y viajar a los años '80 con inteligencia artificial.

El trend se hizo viral en los últimos días. Foto: Imagen generada con IA

Un nuevo trend recorre las historias y estados de las redes sociales: se trata de las imágenes generadas con inteligencia artificial que muestran cómo luciría una persona, sola o en pareja, si hubiera vivido en los años '80. La tendencia ya llegó a millones de usuarios e incluso varios famosos se sumaron compartiendo sus propias versiones retro.

Las imágenes recrean escenas icónicas de la década con una estética que remite de inmediato a esa época. Aparecen pósters de películas como Volver al Futuro, referencias musicales a artistas como Madonna, televisores de tubo, radiograbadores, luces de neón y habitaciones decoradas con objetos típicos de aquellos años.

El estilo también se reconoce por los peinados con mucho volumen, los scrunchies de colores, las camperas deportivas en tonos fucsia, turquesa y violeta, los anteojos de sol grandes y los aros llamativos. A eso se suma el efecto granulado de la imagen, la iluminación cálida y una paleta de colores saturada que hace que las fotos parezcan sacadas de un álbum familiar de los años '80.

Paso a paso: cómo crear tus fotos con IA. Foto: Imagen generada con IA Cómo convertir tus fotos a los '80 en 4 pasos Para sumarse a la tendencia basta con usar una plataforma de inteligencia artificial con función de imagen a imagen y seguir estas instrucciones: