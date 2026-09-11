Mendoza bajo alerta: nieve en el llano, lluvia y vientos de 70 Km/h, según el SMN

El Sistema de Alerta Temprana del Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de advertencias para este sábado en toda la provincia.

Se anticipa un sábado extremadamente frío, con probabilidades de que nieve en el llano.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de su Sistema de Alerta Temprana, emitió una serie de advertencias para este sábado 12 de septiembre por nevadas y viento en distintas zonas de Mendoza, en una jornada que se anticipa extremadamente fría.

Según el SMN, hay alerta naranja por nevadas en gran parte del territorio provincial, incluido el sur (San Rafael, General Alvear y zonas de Malargüe), el Valle de Uco, sectores del este (Junín, Rivadavia) y precordillera de Luján: “El área será afectada por nevadas y/o chaparrones de nieve. Se esperan montos de nieve acumulada entre 10 y 25 cm, con los mayores valores en el oeste de la región. No se descarta que en las zonas de menor elevación, la precipitación pueda ser en forma de lluvia y nieve mezclada”.

El resto de la provincia, en tanto, se encuentra bajo alerta amarilla: “El área será afectada por nevadas y/o chaparrones de nieve. Se esperan valores de nieve acumulada entre 5 y 10 cm, que pueden ser superados de forma local. Los valores más importantes de acumulación de nieve serán en Mendoza. En las regiones de menor elevación, la precipitación podría ser en forma de lluvia y/o nieve”, indicaron desde el SMN.

El SMN emitió un alerta por nevadas para este sábado. También hay alerta amarilla por vientos fuertes en el este y sudeste provincial: “El área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 30 y 50 km/h, y ráfagas que pueden superar los 70 km/h”.

Así estará el tiempo este sábado en Mendoza Nubosidad: la jornada comenzará con precipitaciones débiles a moderadas en prácticamente toda la provincia, especialmente en zona Este y zona Sur. Las precipitaciones disminuirán desde las 15, aunque continuará el cielo nublado y muy frío.

Alta Montaña: se prevén condiciones de mal tiempo al inicio de la jornada, especialmente en los sectores central y sur. Se espera una mejora progresiva desde media mañana, con condiciones buenas desde aproximadamente el mediodía hacia la tarde y noche. Pronóstico para los próximos días El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anticipa un sábado mayormente nublado y frío, con marcado descenso de la temperatura; además de lluvias, lloviznas y nevadas en sectores del llano y la cordillera. La mínima sería de 1 ºC y la máxima de 7 ºC.