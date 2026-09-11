De ChatGPT al alerta del FBI: cómo fue el operativo que evitó una masacre escolar en Quilmes

Una alerta del FBI de Estados Unidos permitió detectar a tiempo un supuesto plan para atacar una escuela argentina y derivó en un operativo de la Policía Federal que terminó con el allanamiento de la vivienda de un adolescente de 15 años en Quilmes.

La investigación se inició luego de que el Agregado Jurídico del FBI en la Embajada de Estados Unidos transmitiera a las autoridades argentinas información sobre conversaciones mantenidas desde una cuenta de correo electrónico con ChatGPT . Según el reporte recibido, en esos intercambios el joven habría descripto un plan para realizar una masacre en su establecimiento educativo.

El aviso internacional puso en marcha una investigación de la Policía Federal Argentina , que comenzó el 19 de agosto a través del Departamento Federal de Investigaciones. La Unidad de Investigación Antiterrorista realizó tareas de campo y relevamientos en redes sociales para establecer quién estaba detrás de las conversaciones detectadas.

Los investigadores lograron identificar al adolescente y determinar que vivía en el partido de Quilmes , en el sur del conurbano bonaerense. Con esa información, el fiscal Walter Bruno, titular de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1, solicitó una orden de allanamiento.

La medida fue autorizada por el Juzgado de Garantías del Joven N° 1 del Departamento Judicial Quilmes y permitió ingresar al domicilio del menor antes de que el supuesto ataque pudiera concretarse.

Qué encontró la Policía

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron dos teléfonos celulares y dos pares de guantes tácticos, además de distintos elementos de indumentaria de características militares.

Entre los objetos incautados había un gorro tipo piluso camuflado, una balaclava con diseño de calavera, un pasamontaña camuflado militar y gafas de protección táctica negras.

Todo el material quedó a disposición de la Justicia y será sometido a peritajes, mientras que los investigadores avanzan sobre el contenido de los dispositivos electrónicos para determinar el alcance de las conversaciones y establecer si existían otros elementos vinculados con el supuesto plan.

De acuerdo con la información incorporada a la causa, el ataque habría sido proyectado inicialmente para 2027, aunque también se habría analizado la posibilidad de adelantarlo.

Por tratarse de un menor de edad, su identidad permanece bajo reserva. El adolescente y sus padres fueron citados ante la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil.

La causa quedó caratulada como “intimidación pública” y continúa bajo investigación. La intervención del FBI y el posterior trabajo de las autoridades argentinas permitieron actuar antes de que el supuesto ataque pudiera llevarse adelante.