Fuerte revés judicial a la defensa de Pity Álvarez: qué pasará con el juicio por el homicidio de Cristian Díaz

La recusación presentada por la defensa de Cristian “Pity” Álvarez contra los integrantes del tribunal y el fiscal que intervienen en el juicio por el crimen de Cristian Díaz , ocurrido en 2018, fue rechazada este viernes. De esta manera, el debate podría reanudarse el próximo lunes 14 de septiembre, aunque los abogados del músico ya anticiparon que analizan realizar una nueva presentación.

Fuentes del caso confirmaron a la agencia Noticias Argentinas que fue desestimado el pedido formulado por los defensores Sebastián Queijeiro y Javier Baños , quienes habían solicitado la recusación de los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro, integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29 de la Ciudad de Buenos Aires.

La presentación también alcanzaba al fiscal Sandro Abraldes, quien interviene en el proceso judicial contra el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados.

Tras conocer la decisión, los abogados de Álvarez comenzaron a analizar la resolución y cuestionaron el procedimiento. Según indicaron de manera preliminar, consideran que la medida debería ser declarada nula porque, según sostienen, “no hicieron la audiencia, ni produjeron la prueba” .

“Vamos a evaluar la situación y a interponer un recurso de inconstitucionalidad”, adelantaron los letrados, quienes ahora estudian los próximos pasos a seguir.

Sin embargo, explicaron que no esperan recibir una respuesta antes del lunes, fecha en la que, en principio, está previsto que se reanude el juicio.

El pedido que volvió a frenar el debate

La última audiencia se había retomado el lunes 7 de septiembre, luego de que la jornada anterior fuera suspendida a raíz de una descompensación sufrida por Pity Álvarez.

Pero antes de que comenzaran nuevas declaraciones en el debate oral, la defensa del acusado presentó formalmente el pedido de recusación contra los magistrados y el fiscal, lo que volvió a poner en pausa el avance del proceso.

Ahora, tras el rechazo de la presentación, el juicio por el homicidio de Cristian Díaz podría continuar el próximo lunes. No obstante, la intención de la defensa de avanzar con un nuevo recurso podría abrir otro capítulo judicial y volver a generar demoras en el proceso contra el músico.