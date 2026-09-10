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Mendoza tendrá un jueves agradable, pero el frío ya se asoma

Este jueves la máxima llegará a 21° en Mendoza. El sábado se espera un fuerte descenso y hasta nevadas en sectores del llano.

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Este jueves seguirá el tiempo agradable en Mendoza, con una máxima de 21°.

Este jueves seguirá el tiempo agradable en Mendoza, con una máxima de 21°.

Foto: MDZ Online

Este jueves se espera otra jornada agradable en Mendoza. El cielo estará parcialmente nublado y la temperatura se mantendrá en valores similares a los de los últimos días. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la mínima será de 8° y la máxima llegará a 21°.

En el Gran Mendoza no se esperan lluvias y habrá vientos leves del sector sur. Durante la tarde se va a sentir un ambiente bastante templado, aunque el buen tiempo tiene las horas contadas ya que la temperatura va a empezar a bajar por el ingreso de un frente frío.

El Gran Mendoza tendr&aacute; cielo parcialmente nublado y vientos leves del sector sur. El viernes la temperatura cambiar&aacute; y habr&aacute; que sacar la campera y el paraguas.

El Gran Mendoza tendrá cielo parcialmente nublado y vientos leves del sector sur. El viernes la temperatura cambiará y habrá que sacar la campera y el paraguas.

Para el viernes ya aparece un panorama distinto. Aumentará la nubosidad, bajará la temperatura y se esperan precipitaciones aisladas en distintos sectores. La máxima será de 17° y la mínima de 7°, con vientos del sur algo fuertes. También volverán las nevadas en la cordillera.

El sábado sí se va a sentir de lleno el frío. La máxima apenas llegará a y la mínima será de 1°, en una jornada mayormente nublada y con mal tiempo durante buena parte del día.

Además de lluvias y lloviznas, el pronóstico contempla la posibilidad de nevadas en sectores del llano. En la madrugada también se esperan vientos algo fuertes del sur y, en la cordillera, seguirá nevando.

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