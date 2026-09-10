El Metrotranvía como nunca lo viste: una formación apareció en una película de 1988
Una cuenta de Instagram especializada en este transporte público un antecedente del Metrotranvía en una pieza cinematográfica de fines de los 80.
El Metrotranvía de Mendoza sorprendió a los usuarios en redes sociales tras revelarse su imprevista aparición en una cinta de ficción internacional de 1988. Este valioso hallazgo audiovisual reabrió el debate sobre el confort del transporte público mendocino y la multimillonaria inversión destinada a la extensión del servicio hacia Luján de Cuyo y el Aeropuerto El Plumerillo.
Una publicación realizada por el perfil especializado @passenger.mtm difundió un fragmento de la cinta Espías sin rostro, en su idioma original Little Nikita, filmada a fines de los 80 y ambientada en los últimos años de la Guerra fría. La trama sigue a un adolescente que aspira a entrar a la Fuerza Aérea y descubre, a través de una investigación del FBI, que sus padres son espías soviéticos encubiertos desde hace dos décadas. Al quedar expuesta la identidad de los agentes durmientes, un investigador intentará resguardar al joven en medio de una red de amenazas y dilemas de lealtad.
En las secuencias capturadas se aprecia en acción a una formación Siemens-Duewag U2 perteneciente al sistema San Diego Trolley. Si bien ese coche en particular nunca rodó por suelo mendocino, pertenece a la misma familia de vehículos que con el tiempo pasaron a integrar la flota que hoy recorre Mendoza.
La escena completa en la que el Metrotranvía luce como nunca lo viste: mirá el video
El archivo audiovisual generó una gran repercusión entre los usuarios digitales, quienes analizaron con precisión técnica la escena. Entre las apreciaciones de los internautas se destacó la mayor altura de la catenaria en Estados Unidos a partir de la extensión de los pantógrafos. Por otro lado, la presencia de cuatro duplas acopladas motivó quejas sobre la saturación del servicio local durante las horas pico y la exigencia de añadir unidades para elevar el confort operativo. "El gobierno siempre comprando unidades nuevas... Otro tema, cómo ven en la imagen van de a cuatro unidades, en Mendoza en horario pico podrían hacer lo mismo y no llevar a la gente apretada como ganado al matadero, seguridad y comodidad cero", expresó un internauta.
El trailer de la película Espías sin rostro
Más allá de la anécdota cinematográfica, la expansión del sistema representa la obra pública más costosa de la historia reciente en la provincia, sobrepasando los 200 millones de dólares. Para afrontar estos trabajos sin recurrir al endeudamiento crediticio, la gestión de gobierno decidió reorientar 100 millones de dólares provenientes del Fondo de Resarcimiento, en el marco de un esquema financiero que contempla pagos adelantados y actualización automática de costes.
En ese contexto, el Poder Ejecutivo provincial formalizó nuevos giros financieros hacia la Sociedad de Transporte de Mendoza mediante los Decretos 1561 y 1563 firmados el 4 de agosto de 2026. A través de estas resoluciones, refrendadas por el gobernador Alfredo Cornejo junto a los ministros Natalio Mema Rodríguez y Víctor Fayad, se autorizaron aportes irrevocables de capital por $642.039.818,17 destinados a financiar el sistema de preembarque y sostener las certificaciones de la empresa contratista.
Avances de la obra y conexión con el aeropuerto
Las tareas de infraestructura progresan simultáneamente hacia el norte y el sur del trazado interurbano, contemplando la habilitación de tramos en Godoy Cruz hasta la Estación Benegas para el próximo mes de octubre. Aunque resta cerca de un año para la culminación total de los paradores y trayectos, el Gobierno ya planifica la futura llegada directa a la terminal aérea, una apuesta estratégica de conectividad para consolidar la proyección turística e interurbana de la región.