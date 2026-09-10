El Metrotranvía como nunca lo viste: una formación apareció en una película de 1988

Una cuenta de Instagram especializada en este transporte público un antecedente del Metrotranvía en una pieza cinematográfica de fines de los 80.

Las unidades hermanas del Metrotranvía de Mendoza que llegaron a la pantalla grande a fines de los años 80.

El Metrotranvía de Mendoza sorprendió a los usuarios en redes sociales tras revelarse su imprevista aparición en una cinta de ficción internacional de 1988. Este valioso hallazgo audiovisual reabrió el debate sobre el confort del transporte público mendocino y la multimillonaria inversión destinada a la extensión del servicio hacia Luján de Cuyo y el Aeropuerto El Plumerillo.

Una publicación realizada por el perfil especializado @passenger.mtm difundió un fragmento de la cinta Espías sin rostro, en su idioma original Little Nikita, filmada a fines de los 80 y ambientada en los últimos años de la Guerra fría. La trama sigue a un adolescente que aspira a entrar a la Fuerza Aérea y descubre, a través de una investigación del FBI, que sus padres son espías soviéticos encubiertos desde hace dos décadas. Al quedar expuesta la identidad de los agentes durmientes, un investigador intentará resguardar al joven en medio de una red de amenazas y dilemas de lealtad.

El Metrotranvía que hoy circula en Mendoza y su insólito antecedente en el cine. Foto: captura de video Instagram @passenger.mtm En las secuencias capturadas se aprecia en acción a una formación Siemens-Duewag U2 perteneciente al sistema San Diego Trolley. Si bien ese coche en particular nunca rodó por suelo mendocino, pertenece a la misma familia de vehículos que con el tiempo pasaron a integrar la flota que hoy recorre Mendoza.

La escena completa en la que el Metrotranvía luce como nunca lo viste: mirá el video El Metrotranvía en Hollywood: así se ve una de sus unidades en una escena de acción en el cine. Video: Instagram @passenger.mtm El archivo audiovisual generó una gran repercusión entre los usuarios digitales, quienes analizaron con precisión técnica la escena. Entre las apreciaciones de los internautas se destacó la mayor altura de la catenaria en Estados Unidos a partir de la extensión de los pantógrafos. Por otro lado, la presencia de cuatro duplas acopladas motivó quejas sobre la saturación del servicio local durante las horas pico y la exigencia de añadir unidades para elevar el confort operativo. "El gobierno siempre comprando unidades nuevas... Otro tema, cómo ven en la imagen van de a cuatro unidades, en Mendoza en horario pico podrían hacer lo mismo y no llevar a la gente apretada como ganado al matadero, seguridad y comodidad cero", expresó un internauta.

El trailer de la película Espías sin rostro Little Nikita - Trailer (1988), la película en la que aparece lo que hoy conocemos como el Metrotranvía de Mendoza. Video: YouTube - Tue Nguyen / Columbia Pictures Más allá de la anécdota cinematográfica, la expansión del sistema representa la obra pública más costosa de la historia reciente en la provincia, sobrepasando los 200 millones de dólares. Para afrontar estos trabajos sin recurrir al endeudamiento crediticio, la gestión de gobierno decidió reorientar 100 millones de dólares provenientes del Fondo de Resarcimiento, en el marco de un esquema financiero que contempla pagos adelantados y actualización automática de costes.