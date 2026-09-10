A poco más de 100 kilómetros de CABA, un pueblo guarda una capilla con piezas traídas desde España
Calles de tierra, casonas antiguas y comida de campo acompañan a este pueblo bonaerense que conserva una obra de adobe muy particular.
A poco más de 100 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, Azcuénaga es un pequeño pueblo bonaerense que invita a cambiar de paisaje. Sus calles de tierra, viejos almacenes y construcciones de principios del siglo XX siguen formando parte de la vida cotidiana.
Uno de sus lugares más curiosos está dentro del antiguo predio ferroviario. Allí se encuentra un mural de adobe realizado en 2004 y considerado el primero de su tipo en Latinoamérica. La obra fue creada con técnicas tradicionales, colores ancestrales y cocción a leña, y posteriormente fue declarada patrimonio artístico local.
El mural no es lo único que se puede recorrer en el pueblo. A pocas cuadras aparecen la antigua Casa Terrén, el viejo conventillo, la estación de trenes y varias casonas que permiten reconstruir cómo era la localidad durante sus primeras décadas, cuando inmigrantes de distintos países comenzaron a instalarse en la zona.
Azcuénaga: un destino de historia y tradición
Otra parada es la Capilla Nuestra Señora del Rosario, inaugurada en 1907. Su construcción de ladrillos a la vista responde al estilo neorrománico y en el interior conserva un altar de madera realizado en Zaragoza, España, cuyas piezas llegaron al país en barco y luego fueron trasladadas en tren.
La gastronomía también se convirtió en uno de los motivos para acercarse. En Azcuénaga funcionan restaurantes y emprendimientos donde se sirven pastas caseras, carnes asadas, pastelitos, buñuelos y tradicionales galletas de campo con queso y salame. También se puede pasar por alguna de sus panaderías artesanales.
Como las distancias son cortas, buena parte del recorrido puede hacerse caminando. La plaza Miguel de Azcuénaga, la estación, el mural, antiguos comercios y las calles arboladas permiten armar una salida sin demasiada planificación y dedicar varias horas a recorrer el casco del pueblo.
¿Cómo llegar a este pueblo bonaerense?
Azcuénaga está a unos 117 kilómetros del AMBA. Se puede llegar por la Ruta Nacional 7, tomando el acceso hacia San Andrés de Giles o Carlos Keen y continuando por Villa Ruiz, o por la Ruta Nacional 8 hasta la zona de Solís. Por su cercanía, funciona tanto para una escapada por el día como para combinarlo con otros pueblos de la zona durante un fin de semana.