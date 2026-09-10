A poco más de 100 kilómetros de CABA, un pueblo guarda una capilla con piezas traídas desde España

Calles de tierra, casonas antiguas y comida de campo acompañan a este pueblo bonaerense que conserva una obra de adobe muy particular.

Azcuénaga es un pueblo bonaerense de calles de tierra ubicado a 117 kilómetros del Área Metropolitana de Buenos Aires.

A poco más de 100 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, Azcuénaga es un pequeño pueblo bonaerense que invita a cambiar de paisaje. Sus calles de tierra, viejos almacenes y construcciones de principios del siglo XX siguen formando parte de la vida cotidiana.

Uno de sus lugares más curiosos está dentro del antiguo predio ferroviario. Allí se encuentra un mural de adobe realizado en 2004 y considerado el primero de su tipo en Latinoamérica. La obra fue creada con técnicas tradicionales, colores ancestrales y cocción a leña, y posteriormente fue declarada patrimonio artístico local.

El mural no es lo único que se puede recorrer en el pueblo. A pocas cuadras aparecen la antigua Casa Terrén, el viejo conventillo, la estación de trenes y varias casonas que permiten reconstruir cómo era la localidad durante sus primeras décadas, cuando inmigrantes de distintos países comenzaron a instalarse en la zona.

El mural de adobe es uno de los atractivos más particulares que se pueden conocer durante un recorrido por el pueblo. TripAdvisor Azcuénaga: un destino de historia y tradición Otra parada es la Capilla Nuestra Señora del Rosario, inaugurada en 1907. Su construcción de ladrillos a la vista responde al estilo neorrománico y en el interior conserva un altar de madera realizado en Zaragoza, España, cuyas piezas llegaron al país en barco y luego fueron trasladadas en tren.

La gastronomía también se convirtió en uno de los motivos para acercarse. En Azcuénaga funcionan restaurantes y emprendimientos donde se sirven pastas caseras, carnes asadas, pastelitos, buñuelos y tradicionales galletas de campo con queso y salame. También se puede pasar por alguna de sus panaderías artesanales.