Un influencer estadounidense llegó a un pueblo de Argentina y quedó sorprendido: "Es como si lo sacaras de Múnich"

El influencer estadounidense Christian Grossi volvió a poner la mirada sobre Argentina y esta vez llegó hasta Villa General Belgrano, uno de los destinos más particulares de Córdoba. La arquitectura, las tradiciones centroeuropeas y la historia del lugar llamaron rápidamente su atención, al punto de compararlo con una ciudad de Alemania.

"Este es un pueblo completamente alemán, escondido en las montañas de Argentina", comenzó diciendo Grossi en el video. Mientras recorría sus calles, destacó las construcciones de estilo centroeuropeo y aseguró: "Este pueblo es como si lo sacaras de Múnich".

El influencer también señaló que en Villa General Belgrano se percibe una fuerte presencia de la cultura alemana y llamó la atención sobre su arquitectura. El video despertó rápidamente interés en las redes sociales. Actualmente acumula más de 1,5 millones de reproducciones y alrededor de 95.000 “me gusta”, mientras cientos de usuarios reaccionaron al particular paisaje que Grossi encontró en plena provincia de Córdoba.

Buena parte del video está dedicada a explicar por qué existe una presencia alemana tan marcada en ese rincón de Argentina. Grossi vinculó el nacimiento del pueblo con los tripulantes del Admiral Graf Spee, el buque de guerra alemán que protagonizó la Batalla del Río de la Plata en los primeros meses de la Segunda Guerra Mundial.

Según relató, el barco atacaba buques mercantes aliados en el Atlántico Sur hasta que fue enfrentado por fuerzas británicas y terminó seriamente dañado. Tras llegar a Montevideo, su tripulación abandonó la nave y parte de esos marineros terminó en Argentina. Grossi sostuvo que alrededor de un centenar llegó hasta el lugar donde hoy se encuentra Villa General Belgrano.

Esa parte de la historia tiene una base real, aunque el origen del pueblo comenzó varios años antes de la llegada de los marineros. De acuerdo con la historia oficial de Villa General Belgrano, en 1929 Paul Friedrich Heintze y Jorge Kappuhn comenzaron un proyecto de colonización en el paraje conocido como El Sauce. En 1931 llegaron las primeras 15 familias y el 11 de octubre de 1932 quedó establecido como fecha de fundación.

La inmigración alemana y de otros países de Europa central, por lo tanto, ya había comenzado antes de la Segunda Guerra Mundial. El turismo también empezó a desarrollarse durante la década de 1930, cuando alumnos, docentes y familias vinculadas a escuelas alemanas de Buenos Aires comenzaron a pasar sus vacaciones en el lugar.

¿Qué pasó con los marineros del Graf Spee?

La llegada de los tripulantes del Graf Spee sí fue un capítulo importante en la historia posterior de la localidad. El sitio oficial de Villa General Belgrano señala que fueron 125 tripulantes los que llegaron a la zona durante la década de 1940. Muchos contaban con conocimientos técnicos y distintos oficios, por lo que terminaron colaborando con el desarrollo del pueblo; algunos se radicaron allí definitivamente.

También hay algunos detalles del relato del influencer que fueron simplificados. El Graf Spee no fue enfrentado por tres destructores británicos, sino por los cruceros HMS Exeter, HMS Ajax y HMS Achilles durante la Batalla del Río de la Plata, el 13 de diciembre de 1939. Tras quedar dañado y con problemas de munición, ingresó a Montevideo y posteriormente su tripulación terminó internada en Argentina durante el resto de la guerra.

Así, los marineros alemanes no fundaron Villa General Belgrano, aunque su llegada sí dejó una huella importante en una comunidad que ya había comenzado a formarse varios años antes. Con el paso del tiempo, aquella combinación de inmigración centroeuropea, arquitectura y tradiciones terminó construyendo la identidad por la que hoy el pueblo cordobés es conocido en todo el país.