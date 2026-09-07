El rotundo cambio de vida de Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano

El joven que fue concursante del famoso reality en 2022 sorprendió a todos al enseñar su nuevo trabajo.

Thiago Medina está viviendo una nueva etapa en su vida laboral. Después de haber ganado popularidad tras su paso por Gran Hermano y de desarrollar una carrera como influencer, el joven contó que comenzó a trabajar como repartidor de comida ante la falta de oportunidades en las redes sociales. La decisión llega luego de un período complejo marcado por el grave accidente que sufrió y que lo mantuvo alejado de sus actividades durante varios meses.

El exconcursante del reality mostró en sus redes sociales parte de su nueva rutina y apareció con la mochila de una reconocida aplicación de delivery. Al explicar por qué decidió comenzar con esta actividad, fue sincero sobre su presente como creador de contenido: "La situación de ser influencer está para atrás".

El joven tuvo un accidente el año pasado. Créditos: Archivo MDZ. Durante el tiempo en el que estuvo recuperándose del accidente, Thiago no pudo mantener el mismo ritmo de trabajo ni de publicaciones, algo que repercutió en las publicidades y canjes que anteriormente formaban parte de sus ingresos.

Antes de comenzar con el reparto, el joven también había intentado generar ingresos a través de otros proyectos. Uno de ellos fue una verdulería que abrió junto a su familia, aunque finalmente el emprendimiento no tuvo el resultado que esperaba. Frente a este panorama, decidió buscar una nueva alternativa laboral.