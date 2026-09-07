El rotundo cambio de vida de Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano
El joven que fue concursante del famoso reality en 2022 sorprendió a todos al enseñar su nuevo trabajo.
Thiago Medina está viviendo una nueva etapa en su vida laboral. Después de haber ganado popularidad tras su paso por Gran Hermano y de desarrollar una carrera como influencer, el joven contó que comenzó a trabajar como repartidor de comida ante la falta de oportunidades en las redes sociales. La decisión llega luego de un período complejo marcado por el grave accidente que sufrió y que lo mantuvo alejado de sus actividades durante varios meses.
El exconcursante del reality mostró en sus redes sociales parte de su nueva rutina y apareció con la mochila de una reconocida aplicación de delivery. Al explicar por qué decidió comenzar con esta actividad, fue sincero sobre su presente como creador de contenido: "La situación de ser influencer está para atrás".
Durante el tiempo en el que estuvo recuperándose del accidente, Thiago no pudo mantener el mismo ritmo de trabajo ni de publicaciones, algo que repercutió en las publicidades y canjes que anteriormente formaban parte de sus ingresos.
Antes de comenzar con el reparto, el joven también había intentado generar ingresos a través de otros proyectos. Uno de ellos fue una verdulería que abrió junto a su familia, aunque finalmente el emprendimiento no tuvo el resultado que esperaba. Frente a este panorama, decidió buscar una nueva alternativa laboral.
Así fue como comenzó a trabajar haciendo delivery y compartió la noticia con sus seguidores a través de un video. "Estamos yendo a hacer delivery, gente. Así que ya saben, cualquier cosa, si necesitan un pedido, manden mensajito acá", expresó Thiago Medina.