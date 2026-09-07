El duro cruce entre Jonatan Viale y Alberto Fernández que encendió las redes: "Canalla"

Jonatan Viale no dudó en apuntar contra Alberto Fernández por sus declaraciones en medio del conflicto por Malvinas y el exmandatario le contestó fuertemente.

Jonatan Viale y Alberto Fernández protagonizaron un tenso cruce en las redes sociales luego de la opinión del exmandatario sobre las declaraciones que realizó Javier Milei en cadena nacional sobre las Malvinas. Allí comentó que Inglaterra no debería preocuparse, ya que Argentina está desarmada.

"Que no se preocupe (Inglaterra) por eso, porque la Argentina está absolutamente desarmada porque, entre otras cosas, Milei compró 24 aviones que son un vejestorio, que no sirven para nada", expresó el exmandatario. Además, comentó que los F-16 "vinieron sin ninguna tecnología porque les quitaron toda la tecnología de la OTAN antes de venir a la Argentina".

Jonatan Viale no dudó y lanzó un durísimo posteo en X (antes Twitter): "Qué canalla tenés que ser para decir estas cosas", expresó el conductor de la señal TN junto al video donde Alberto Fernández lanzó las fuertes declaraciones. Minutos después, el exfuncionario le contestó y lo hizo duramente.

El duro posteo de Jonatan Viale contra Alberto Fernández La respuesta de Alberto Fernández tras el posteo de Jonatan Viale "No admite comentarios el “lacto-periodista”, por eso le respondo aquí: Yo no desfinancié a las FFAA. Yo mejoré los ingresos de sus miembros. Yo no compré aviones vetustos para quedar bien con Trump malversando fondos públicos. Yo creé el FONDEF, mejoré a FAdeA y reviví Fabricaciones Militares", comenzó en el escrito.

Luego, agregó: "Yo apliqué la ley 26.659 e imputé a empresas que buscaban petróleo en nuestro mar adyacente. Yo me planté ante Boris Johnson y el entonces príncipe Carlos: si no hablamos de nuestra soberanía en Malvinas, nada tenemos que hablar con Inglaterra. Yo siempre reclamé nuestra soberanía en ONU, G7 y G20. Yo conseguí que Europa reconozca que Malvinas es un “territorio en disputa".