Marley confirmó su regreso a la televisión y adelantó su futuro en el streaming: los detalles

El conductor habló desde la gala de Fundaleu y confirmó los proyectos que lo tendrán como protagonista en los próximos meses.

Alejandro "Marley" Wiebe se prepara para volver al ruedo con una agenda cargada de novedades. Durante un intercambio con LAM (América TV) desde la cena solidaria de Fundaleu, el conductor no sólo repasó su presente familiar y su fallido intento por entrenar en casa, sino que terminó soltando detalles exclusivos sobre su inminente regreso a la televisión y sus planes para el verano en el mundo del streaming.

Todo esto, por supuesto, coronado por un blooper genuinamente suyo. En medio de la charla, hizo un mal movimiento, tiró un equipo y se golpeó a sí mismo. "Hice así con la mano y rompí todo. Me lo pegué sobre mi pie, no sabés lo que me dolió. Me autoataqué", relató entre risas, demostrando que su carisma intacto sigue siendo su mejor marca registrada.

Nuevo programa diario con Momi Giardina Tras meses de especulaciones y pilotos grabados, Marley confirmó de su propia boca de qué va su próximo gran proyecto televisivo. Se trata de una apuesta fuerte, diseñada para la grilla diaria. "Voy a hacer un programa de juegos diario seguramente, y estamos viendo de hacer algún Big Show. La idea es hacerlo con Momi (Giardina)", adelantó el conductor.

Si bien la intención es que la actriz y humorista sea su compañera estable, Marley reconoció que están ajustando las agendas debido al explosivo momento laboral de ella, quien se divide entre su programa de streaming y sus espectáculos teatrales. En caso de no poder coordinar, dejó la puerta abierta para realizar el formato dividiendo la conducción con otra figura. Sobre la fecha de estreno, deslizó que el debut podría concretarse antes de fin de año o a principios del próximo.

¿Qué pasará en Pinamar? Tras las últimas polémicas, ¿volverá la dupla? Archivo MDZ Con la confirmación de que otros canales de la competencia ya definieron sus sedes para la temporada, todas las flechas apuntaron a un único destino y a un único canal: Pinamar y Luzu TV.