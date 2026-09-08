Marley confirmó su regreso a la televisión y adelantó su futuro en el streaming: los detalles
El conductor habló desde la gala de Fundaleu y confirmó los proyectos que lo tendrán como protagonista en los próximos meses.
Alejandro "Marley" Wiebe se prepara para volver al ruedo con una agenda cargada de novedades. Durante un intercambio con LAM (América TV) desde la cena solidaria de Fundaleu, el conductor no sólo repasó su presente familiar y su fallido intento por entrenar en casa, sino que terminó soltando detalles exclusivos sobre su inminente regreso a la televisión y sus planes para el verano en el mundo del streaming.
Todo esto, por supuesto, coronado por un blooper genuinamente suyo. En medio de la charla, hizo un mal movimiento, tiró un equipo y se golpeó a sí mismo. "Hice así con la mano y rompí todo. Me lo pegué sobre mi pie, no sabés lo que me dolió. Me autoataqué", relató entre risas, demostrando que su carisma intacto sigue siendo su mejor marca registrada.
Nuevo programa diario con Momi Giardina
Tras meses de especulaciones y pilotos grabados, Marley confirmó de su propia boca de qué va su próximo gran proyecto televisivo. Se trata de una apuesta fuerte, diseñada para la grilla diaria. "Voy a hacer un programa de juegos diario seguramente, y estamos viendo de hacer algún Big Show. La idea es hacerlo con Momi (Giardina)", adelantó el conductor.
Si bien la intención es que la actriz y humorista sea su compañera estable, Marley reconoció que están ajustando las agendas debido al explosivo momento laboral de ella, quien se divide entre su programa de streaming y sus espectáculos teatrales. En caso de no poder coordinar, dejó la puerta abierta para realizar el formato dividiendo la conducción con otra figura. Sobre la fecha de estreno, deslizó que el debut podría concretarse antes de fin de año o a principios del próximo.
¿Qué pasará en Pinamar?
Con la confirmación de que otros canales de la competencia ya definieron sus sedes para la temporada, todas las flechas apuntaron a un único destino y a un único canal: Pinamar y Luzu TV.
Fiel a su honestidad brutal, Marley reconoció su incapacidad para guardar secretos y bromeó sobre lo mal que le sale hacerse el misterioso. Al ser consultado directamente por la plataforma de Nicolás Occhiato, confesó que su vínculo laboral sigue completamente vigente, remarcando que todavía tiene contrato y pertenece al canal.
La conversación también rozó la posibilidad de un reencuentro frente a los micrófonos con Florencia Peña en la costa atlántica, una idea que entusiasma a sus seguidores tras la comentada salida de la actriz del streaming tiempo atrás. Lejos de esquivar el tema, el animador aseguró que es un proyecto que le encantaría concretar, aunque aclaró rápidamente que la decisión final y la logística no dependen de él.