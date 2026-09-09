Emotivo: salió a la luz el último pedido que hizo Chiche Gelblung antes de morir

Gustavo Sofovich, hijo de Gerardo, dialogó con los medios de comunicación y recordó el último pedido que le hizo Chiche días antes de su fallecimiento.

La muerte de Chiche Gelblung conmocionó al mundo periodístico y las figuras lo despidieron en Villa Crespo. Sus restos ya descansan en el cementerio de La Tablada y, en medio del dolor, decidieron revelar el último pedido que realizó días antes de su partida.

Fue Gustavo Sofovich quien compartió ante los medios de comunicación el pedido que justamente le realizó directamente el conductor y causó emoción en los presentes. El hijo de Gerardo habló con él tres días antes de esta triste noticia y fue su última charla.

"La cabeza de Chiche Gelblung estaba totalmente lúcida, Chiche le hacía jaque mate a cualquiera de nosotros y el cuerpito ya no acompañaba", comenzó diciendo Sofovich sobre el presente del periodista. Posteriormente, sacó a la luz el contenido de la última vez que hablaron.

El pedido que Chiche Gelblung le hizo a Gustavo Sofovich días antes de morir "Me pidió laburo, quería seguir trabajando. Él no quería estar en su casa, él quería trabajar y esa cabeza funcionaba", sentenció Gerardo Sofovich. También destacó que "se va un prócer de este negocio que es el espectáculo porque Chiche hacía espectáculo... Le hizo una autopsia a un extraterrestre y eso se viralizó en el mundo".