El estremecedor archivo de Jorge Lanata y Chiche Gelblung que reflotó tras la muerte del periodista: "Me divierte ver muertos"

En La mañana con Moria recordaron a Chiche Gelblung con una entrevista junto a Jorge Lanata donde hablaron sin filtro sobre la muerte.

Este miércoles, en La mañana con Moria, recordaron a Chiche Gelblung tras conocerse su fallecimiento durante las primeras horas del día. En el programa conducido por Moria Casán compartieron una entrevista que Jorge Lanata le había realizado al periodista años atrás, en la que hablaba sobre su particular manera de concebir la muerte.

"Transmitís una postura entre divertida y cínica con respecto a la realidad que muchas veces es muy ingeniosa. ¿Qué cosas te conmovieron realmente a vos en esta profesión? ¿Qué notas?", le preguntó Lanata.

Esta fue la entrevista que Jorge Lanata le hizo a Chiche Gelblung "Me conmovió mucho el hambre en Bangladesh, en Calcuta. Me conmueve la guerra. La guerra me conmueve, ver muertos me conmueve. Yo tengo una especie de relación muy especial con la muerte. A mí me divierte y me asusta. Me divierte ver muertos, pero por otro lado me angustia de una manera impresionante cuando son vidas que se terminan en un segundo y yo vi demasiados muertos en mi vida", reconoció Gelblung.

"Vos sabés que pensaba, lo que decías de los muertos y las tragedias. Los periodistas, a veces como los médicos también, desarrollamos una especie de frialdad con estas cosas. ¿Cuántos muertos hubo? 50. Y es como que nada", reflexionó Jorge Lanata.