Jonatan Viale quedó destrozado tras la muerte de Chiche Gelblung: "Mauro te espera"

Tras conocerse el fallecimiento de Gelblung este miércoles por la mañana, Viale publicó una emotiva carta para despedirlo.

Argentina se despertó este miércoles con una triste noticia: murió Chiche Gelblung a los 82 años. El histórico periodista y conductor falleció luego de una nueva internación en el Sanatorio Mater Dei, donde había ingresado por un cuadro respiratorio.

Se trataba de la cuarta internación que atravesaba Gelblung durante este año, en medio de un delicado estado de salud. En las últimas ocasiones también había sido atendido por problemas respiratorios, que volvieron a complicar su cuadro en los últimos días.

El periodista había sido internado recientemente. Archivo MDZ Jonatan Viale, devastado por la muerte de Chiche Gelblung Momentos después de conocerse la muerte del periodista, Jonatan Viale se pronunció en su cuenta de X, donde despidió a Gelblung con una emotiva publicación.

"Chiche, te queremos tanto. Te vamos a extrañar. Duele mucho pero mucho tu partida", dice la primera parte del posteo.

Jonatan Viale se despidió de Gelblung con una emotiva carta. Captura de pantalla X @JonatanViale. "Ya sabes lo que te diría Mauro. Sos un animal periodístico, como él. Máquinas de trabajo. Obsesivos. Sensibles pero imparables. Metódicos, lúcidos, con ese olfato voraz para ser distinto. De esos periodistas que no esperan que la noticia llegue, la van a buscar. De los que hicieron del periodismo una forma de vivir", expresó Jonatan, al referirse a su padre Mauro Viale.