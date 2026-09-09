A los 82 años, murió el periodista Samuel "Chiche" Gelblung

La televisión y el periodismo argentino perdieron este miércoles a una de sus figuras más reconocibles. Samuel “Chiche” Gelblung murió a los 82 años , después de atravesar en los últimos tiempos un progresivo deterioro de su estado de salud. El periodista había sido internado en el sanatorio Mater Dei por una afección respiratoria.

Más de medio siglo de profesión convirtió a Gelblung en un personaje imposible de encasillar. Su carrera comenzó en el periodismo gráfico, pero con el paso de los años se transformó en una presencia habitual de la radio, la televisión y, posteriormente, los medios digitales.

Su primer gran contacto con el periodismo se produjo en 1966, cuando ingresó a la revista Gente . Poco después tuvo la oportunidad de cubrir un conflicto internacional: en 1967 viajó como corresponsal durante la Guerra de los Seis Días . Muchos años después volvería a colocarse en el rol de periodista de guerra al trasladarse a Ucrania en 2022 , para cubrir el enfrentamiento bélico.

También tuvo una extensa participación en la prensa escrita. Estuvo al frente de publicaciones como La Semana y La Nación y desarrolló buena parte de su actividad profesional en medios gráficos durante las décadas de 1970 y 1980.

Con la llegada de Internet, volvió a apostar por un nuevo formato. En 2006 creó Minuto Uno , proyecto que se convirtió en uno de los primeros portales periodísticos de la nueva etapa digital de los medios argentinos.

Pero fue la pantalla chica la que terminó de convertirlo en un fenómeno popular. Memoria, el ciclo que condujo durante los años 90 por Canal 9, fue uno de los espacios que definieron su estilo. El programa combinaba información y actualidad con contenidos relacionados con el misterio, lo paranormal y acontecimientos que despertaban curiosidad y controversia.

Las polémicas fueron una constante a lo largo de su carrera. Una entrevista al filósofo español Antonio Escohotado derivó en una denuncia por presunta apología de la droga. También causó un fuerte impacto televisivo la presentación de una recreación de la supuesta autopsia de un extraterrestre relacionada con el célebre caso Roswell.

Durante sus últimos años, la salud comenzó a limitar su actividad profesional y sus apariciones públicas se hicieron cada vez menos frecuentes. Con su muerte, desaparece una personalidad que durante décadas construyó un estilo propio y que dejó una marca particular en la historia del periodismo y la televisión argentina.