Revelan cómo fueron las últimas horas de Chiche Gelblung antes de su muerte

Chiche Gelblung se encontraba internado en el Sanatorio Los Arcos y la confirmación de su fallecimiento generó una enorme conmoción.

Chiche Gelblung fue un periodista y conductor de extensa trayectoria, aunque los problemas de salud lo habían alejado en el último tiempo de la pantalla. La muerte llegó a sus 82 años y la noticia generó una enorme conmoción en el mundo de la televisión y del espectáculo.

El día lunes por la mañana había sido internado en el Sanatorio Mater Dei por problemas respiratorios. Federico Flowers, periodista, contó que el comunicador se encontraba recibiendo oxigenoterapia dado el complejo cuadro con el que había ingresado al nosocomio.

"Chiche Gelblung murió esta mañana en la ciudad de Buenos Aires", expresaron en el noticiero de canal América. Sin duda alguna, la partida del periodista deja un enorme vacío y dolor en familiares, amigos y en todos los que conocieron a Gelblung.

Conmoción por la muerte de Chiche Gelblung Las últimas horas fueron complicadas para Chiche Gelblung. X / @NachoRodriOk. Las últimas horas fueron muy complejas para Chiche, ya que el cuadro se agravó el martes: "Se sabía de su gravedad en la tarde de ayer, pero se mantuvo un hermetismo lógico y por eso no se sabían mayores detalles", comentó el periodista Ignacio Rodríguez en la red social X (antes Twitter).