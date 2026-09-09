Velorio de Chiche Gelblung: dónde será y hasta qué hora podrán despedirlo

En el programa de Moria Casán revelaron los detalles de cómo será la despedida a Chiche Gelblung quien murió a los 82 años.

Chiche Gelblung se encontraba hospitalizado en el Sanatorio Los Arcos tras presentar problemas respiratorios. Los médicos comenzaron con un tratamiento de oxigenoterapia, pero esta vez el periodista no pudo salir y terminó falleciendo a los 82 años.

Diferentes figuras lo despidieron en las redes sociales y uno de los mensajes más sentidos fue el de Jonatan Viale quien también aprovechó para recordar los años que trabajó con su papá y la buena relación que tenían: "Mauro te espera con una pregunta, una primicia y alguna discusión, obvio".

Tristeza por la partida de Chiche Gelblung Chiche Gelblung falleció a sus 82 años. Foto: captura de video TV. En el programa de Moria Casán revelaron los detalles del último adiós para quienes quieran acercarse y despedir al reconocido periodista. El velatorio comenzará este miércoles 9 de septiembre a las 10:30 horas en una sala vinculada a la comunidad judía ubicada en calle Loyola 1139 (Villa Crespo) y a las 15:00 horas el cortejo partirá al cementerio de La Tablada donde descansarán sus restos, según lo comunicado por Mercedes Ninci.