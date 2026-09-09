Chiche Gelblung y la historia detrás de la autopsia a un extraterrestre que mostró en televisión

La noticia de la muerte del periodista Chiche Gelblung este miércoles conmocionó al país. En medio de las despedidas y los recuerdos, resurgió uno de los momentos más recordados de su carrera: el día que mostró en vivo una autopsia a un extraterrestre.

La producción tenía una duración de poco más de 15 minutos y se presentaba como un informe de contenido “científico e histórico”. El supuesto documental mostraba el procedimiento sobre el cuerpo de un extraterrestre.

Sin embargo, en medio de la emisión hubo un giro: apareció Gelblung para dejar en claro que era una recreación irónica. El objetivo era justamente poner en evidencia lo fácil que podía resultar presentar una historia falsa como si fuera verdadera.

Con el paso de los años, el periodista contó a las risas que esa escena trascendió la pantalla y hasta fue utilizada en universidades de Estados Unidos y de otros países para explicar a estudiantes de Periodismo la necesidad de verificar una información antes de difundirla.

Antes de la idea de Gelblung, se había popularizado una producción sobre una supuesta autopsia de un marciano en el programa Cambalache, conducido por Fernando Bravo y Teté Coustarot en Telefé. El canal había desembolsado US$40 mil para adquirir los derechos de ese contenido.

Años después, en una entrevista con Florencia de la V, Gelblung explicó que inicialmente sintió envidia por la producción, pero, cuando vio el material, su conclusión fue contundente: “Esto es trucho”.

“Mandamos a fabricar el marciano, le pusimos la ropa y quedó exactamente igual al de Estados Unidos”, contó Chiche Gelblung.

La historia estaba basada en el famoso Incidente Roswell, ocurrido en Estados Unidos a fines de los años 40 y que, desde entonces, desató una serie de teorías sobre la existencia de extraterrestres.

Además, el costo de la producción también fue considerablemente menor al que habían pagado sus colegas por los derechos del supuesto archivo. En otra entrevista, Gelblung estimó que fabricar su propio marciano había costado unos US$4.000.